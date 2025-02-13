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    MSC前夕！慕尼黑汽車撞人群增至28傷 嫌犯是阿富汗難民

    警方13日在慕尼黑汽車衝撞人群現場調查肇事車輛。（歐新社）

    警方13日在慕尼黑汽車衝撞人群現場調查肇事車輛。（歐新社）

    2025/02/13 21:48

    〔編譯管淑平／綜合報導〕就在「慕尼黑安全會議（MSC）」即將於德國南部大城慕尼黑登場前夕，當地13日上午發生汽車衝撞人群事件，造成28人輕重傷，當地首長表示，這起事件疑似是攻擊。

    此事發生在當地時間上午約10點30分，慕尼黑副警長胡柏（Christian Huber）說，當時「德國服務業工會（Ver.di）」正在市中心一條主要街道上舉行罷工示威，突然一輛汽車超過跟在示威隊伍後面的一輛警車後，加速衝進該群隊伍的後端。警方對該輛汽車開了一槍，制服駕車嫌犯，將其逮捕。

    胡柏說，該名嫌犯為一名24歲阿富汗難民，正尋求庇護。這起事件造成包括孩童在內，至少28人受傷，其中數人傷勢嚴重。

    此事正值多國領袖、政要出席的「慕尼黑安全會議」（MSC）將於14日起，在慕尼黑召開，以及德國即將在23日舉行國會提前改選，時間點敏感。

    慕尼黑所屬巴伐利亞邦總理居德（Markus Soder）趕到現場了解情況時，表示「此事疑似是攻擊，很多跡象指向這一點」；該邦內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）說，政府不認為這起事件與慕尼黑安全會議有關聯，犯案動機還需要釐清。

    近幾個月德國接連發生攻擊事件，同樣位於巴伐利亞邦的阿沙芬堡（Aschaffenburg），1月22日才剛發生一名28歲阿富汗男子，持刀在一所幼兒園外隨機攻擊路人，造成一名2歲男童和另一人死亡。

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