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    美動物園情人節推「斷肢」餅乾餵狼群 惡趣味揮分手陰影

    寫著前任姓名的薑餅人。（擷取自T&D’s Cats of the World臉書粉專）

    寫著前任姓名的薑餅人。（擷取自T&D’s Cats of the World臉書粉專）

    2025/02/13 23:00

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕情人節不只放閃，也能報復前任？美國賓州一間野生動物園推出超療癒活動，只要花5美元（約新台幣164元），就能把前任的名字寫在「斷肢餅乾」上，然後「餵給狼吃」！

    《ABC News》報導，野生動物園「T&D大貓世界」（T&D’s Cats of the World）表示，這項活動始於疫情期間，現在已經成為每年情人節的固定傳統。參與者只要在線上登記，園方會將前任的名字寫在薑餅人形狀的狗狗零食上，造型還特別製作成「缺手少腳版」，象徵這段感情的「殘破不堪」；這些「前任餅乾」將於2月14日當天投餵給園內4隻狼，並在社群媒體分享狼群「嗑前任」的畫面，讓參與者盡情發洩怨念。

    如果覺得餵狼不夠狠，還有其他動物可以「代勞」！紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）推出「為蟑螂命名」活動，讓你花15美元（約新台幣493元）就能將前任的名字賜給馬達加斯加大蟑螂，象徵這段感情現在只能留在蟑螂堆裡；結束後甚至還可以獲得官方電子證書。

    孟菲斯動物園（Memphis Zoo）則更有創意，只要10美元（約新台幣329元），園方就會錄製一段大象「上廁所」的畫面，並寄給你的前任當作情人節訊息，用最自然的方式告訴對方：「你就是一坨……」奇葩搞笑方式每年都吸引不少單身人士參與。

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