WSJ揭露：中國提議美俄峰會斡旋烏戰 排除基輔引發西方反彈

《華爾街日報》披露，北京正積極斡旋俄烏戰爭，提議舉行美俄峰會，引發西方國家疑慮。圖為習近平與普廷2022年2月在北京會晤。（美聯社檔案照）

2025/02/13 21:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷表態願談判結束烏克蘭戰爭之際，《華爾街日報》13日披露，中國積極爭取扮演調停角色，提議舉行排除烏克蘭的美俄峰會，引發多方疑慮。

據報導，中方提議的美俄峰會排除了烏克蘭總統澤倫斯基的參與，此舉違背西方一貫主張「任何決定烏克蘭未來的談判都必須有烏克蘭參與」的立場。中國駐美大使館發言人聲稱不知情，但強調「希望各方致力於緩和局勢」。白宮拒絕證實是否收到中方提議，僅回應「完全不可行」。

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俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，戰事已造成數十萬軍民傷亡。儘管俄軍進展緩慢但穩定，莫斯科仍堅持要達成所有戰略目標，包括進一步奪取領土，迫使烏克蘭成為軍事弱小的中立國。川普原本承諾就任24小時內終結戰爭，現已延長至百日內完成，美方將時程延宕歸咎於中國對俄支持。

美國副總統范斯等高層官員本週將訪歐討論烏克蘭局勢，范斯預計14日在慕尼黑安全會議首次公開闡述美方談判立場。川普上月在達沃斯世界經濟論壇視訊演說時說，希望中國能協助終止戰爭。華府專家認為，川普可能以關稅施壓習近平就範。

《華爾街日報》引述消息人士透露，習近平有意與川普展開談判，以避免美方發動全面經濟制裁，但不願因此損害中俄關係。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭前宣布中俄友誼「無上限」以來，北京持續強化與莫斯科的經濟外交關係，成為克里姆林宮面對西方制裁時的重要支援。

1月20日川普就職當天，習近平與普廷通話承諾深化雙邊關係，據俄羅斯《塔斯社》報導，習近平將於5月訪問莫斯科參加二戰勝利紀念活動。

美國前亞太副助卿華自強（Rick Waters）指出，北京可能在峰會或停火後的維和等戰術層面，向川普讓步，但不會向普廷施壓要求停火。歐洲方面對中國支持俄羅斯深感憂慮，部分高層官員認為北京樂見衝突持續，消耗美歐軍事資源。

分析認為，習近平此舉有其經濟考量。回顧川普首任期間，曾為尋求習近平協助約束北韓，推遲對中國的貿易制裁行動達一年之久。如今，面對數十年來最嚴峻的經濟衰退，習近平試圖避免美中關係進一步惡化。目前川普政府已因中國在美國芬太尼危機中的角色對中國產品加徵10％關稅，並揚言最高可達60％。

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