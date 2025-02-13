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    確保對外政策一致 川普下令改革外交部門

    美國總統川普（左）與國務卿魯比歐（右）11日在白宮會見約旦國王。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）與國務卿魯比歐（右）11日在白宮會見約旦國王。（法新社檔案照）

    2025/02/13 19:57

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普12日簽署行政命令，要求改革美國外交部門，須忠實執行總統政策議程，否則可能面臨解聘。在川普持續改革政府之際，這項命令實際上，是要削弱任何反對其外交政策的聲音。

    這項行政命令指示國務卿魯比歐（Marco Rubio），「改革外交部門和對外關係管理體系，以確保忠實且有效地執行總統的外交政策議程」。川普在該命令中警告，所有受聘於國務院的人員，「在總統的指揮和授權下」執行美國外交政策，若未能忠實執行總統的政策，將面臨包括解聘在內的紀律處分。

    這道「為美國對外關係發出一致聲音（One Voice For America's Foreign Relations）」行政命令，甚至要求國務院「修改或替換國務院外事手冊（Foreign Affairs Manual），指示下屬機關撤銷、修改或者替換任何與川普政策不一致的手冊、程序或者指引」。

    這項命令適用職業外交官和國務院內數以萬計的文職人員。國務院全球雇員約8萬人。《法新社》13日的報導指出，傳統上，公務人員不論其個人信念，都要維持中立，服從民選官員和外交官政策，但是以行政命令強調這一點實屬不尋常。

    川普政府正致力全面改組聯邦政府，追查並撤銷所有被認為浪費公帑或與其政策不符的單位或計畫。前一天川普才簽署另一道行政命令，賦予馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE），實質擁有聘用公務員的否決權，並強調聘用任何公務員都須諮詢該部。

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