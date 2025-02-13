烏克蘭內訌？澤倫斯基揮刀制裁前總統

2019年4月19日，時任烏克蘭總統波洛申科（左）與總統候選人、也是受歡迎的喜劇演員澤倫斯基（右）在基輔奧林匹克體育場的辯論會交鋒。（美聯社檔案照）

2025/02/13 20:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）說，烏克蘭國家安全與國防會議（國安會）已對他實施制裁，並指控現任總統澤倫斯基是幕後黑手。而根據 《烏克蘭真理》報導，制裁名單也包括了其他與波洛申科關係密切的政商人物。

波洛申科12日發表聲明指出：「國安會剛剛做出了一項違憲且出於政治動機的決定，對我─反對黨領袖、第五任總統彼得．波羅申科實施制裁。」 他同時指出，澤倫斯基此舉重創了烏克蘭的內部團結，而這正是對抗侵略者的主要武器。

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烏克蘭國安會的制裁通常涵蓋凍結資產、限制商業活動、禁止入境等措施。《路透》分析，這次的制裁行動，無疑將加劇烏克蘭國內的政治鬥爭，並可能進一步分裂社會。

波洛申科是烏克蘭政壇關鍵人物，2014年「廣場革命」後當選總統，開啟政治生涯的高峰。他曾歷任外長、經濟發展與貿易部長等要職。2014年，他承諾帶領烏克蘭走向歐洲，解決與俄羅斯的衝突。在他任內，烏克蘭經歷了克里米亞危機和與俄羅斯的衝突，簽署了與歐盟的聯繫國協定，被視為烏克蘭親歐的重要里程碑。然而，他未能有效打擊貪腐，以及處理與俄羅斯的關係，飽受批評。

2019年，波洛申科尋求連任敗給了澤倫斯基，持續受到不當行為和管理不善的指控。包括涉嫌幫助親俄分離主義分子在2014年佔領烏克蘭東部地區，這比俄羅斯全面入侵烏克蘭早了8年。他也捲入軍事採購貪腐醜聞，並因主導「明斯克協議」備受批評，該協議被認為未能有效解決與俄羅斯的衝突，目前已被澤倫斯基政府譴責。目前，波洛申科領導著國會最大反對黨歐洲團結黨（European Solidarity），是澤倫斯基政府的重要政治對手。

澤倫斯基於每日談話中說，國安會已批准將於13日公布的決議，但他未提及波洛申科。他強調，任何危害烏克蘭國家安全、協助俄羅斯的人，都將被追究責任。他也說，將凍結那些從「出售烏克蘭利益與安全」中獲取巨額財富的人的資產，用於保護烏克蘭及其人民。

《烏克蘭真理報》報導，除了波洛申科，包括曾與波洛申科關係密切的商人、政商人物，例如富豪科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoiskyi）等人，也被列入制裁名單。 報導引述的消息來源指出，這些制裁是針對那些被懷疑與俄羅斯有勾結，或是涉及腐敗和濫用權力的個人。

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