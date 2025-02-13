為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印尼前第一夫人「黛薇夫人」 宣布參選日本國會議員

    印尼前總統蘇卡諾遺孀、日本電視名人「黛薇夫人」12日宣布參選日本國會參議員。（圖擷取自黛薇夫人官網）

    印尼前總統蘇卡諾遺孀、日本電視名人「黛薇夫人」12日宣布參選日本國會參議員。（圖擷取自黛薇夫人官網）

    2025/02/13 19:37

    〔編譯張沛元／綜合報導〕印尼國父、首任總統蘇卡諾（Sukarno）遺孀、以「黛薇夫人」之名走紅於日本電視圈的黛薇˙蘇卡諾（Dewi Sukarno），12日宣布投身今夏的日本參議院選舉，主要政見是捍衛動物權益。

    現年85歲、本名根本七保子的黛薇夫人生於東京，1962年成為蘇卡諾的第4任妻子，與之育有一女卡緹卡（Kartika）。蘇卡諾1967年倒台並遭軟禁，1970年病逝；期間黛薇夫人曾輾轉歐美等地，90年代返回日本定居與成為電視名人。

    黛薇夫人在宣布參選的記者會上表示，她將與推動國際禁止吃貓狗的日本企業家堀池宏，共同成立一個名為「12和平黨」（12平和党）的政黨，以實現「人與犬貓狗和諧共存的人道世界」。

    此一黨名帶有犬貓之意，因為黨名中的12在此的發音，是日文中的犬貓叫聲wan（ワン）與nyan（ニャン），意即該黨名應為「汪喵和平黨」。

    「12和平黨」將推出黛薇夫人與堀池等人爭取參院比例代表制席次，並延攬政治策士藤川晉之擬定競選策略。藤川曾在去年的東京都知事選舉中，協助知名度不高的前廣島縣安藝高田市長石丸伸二衝出第二高票，超越台裔前參議員蓮舫。

    由於日本不承認雙重國籍，早在1962年將就國籍改為印尼的黛薇夫人，得先重新取得日本國籍才能正式投入選戰。

    年輕時的黛薇夫人與印尼前總統夫婿蘇卡諾合影。（圖擷取自黛薇夫人之女卡緹卡的IG）

    年輕時的黛薇夫人與印尼前總統夫婿蘇卡諾合影。（圖擷取自黛薇夫人之女卡緹卡的IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播