為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國慕尼黑汽車衝撞罷工人群 至少15傷

    德國慕尼黑在當地時間週四上午，發生一起汽車衝撞上街罷工人群的攻擊事件，造成至少15人受傷。（法新社）

    德國慕尼黑在當地時間週四上午，發生一起汽車衝撞上街罷工人群的攻擊事件，造成至少15人受傷。（法新社）

    2025/02/13 19:13

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國慕尼黑（Munich）在當地時間週四（13日）上午發生一起汽車衝撞罷工人群的事件，造成至少15人受傷。當地警方表示，肇事司機已被當場逮捕正在調查這名司機的犯案動機。

    綜合外媒報導，一位發言人表示，慕尼黑中央火車站附近正在進行大規模罷工行動，該活動由威爾第工會（Verdi）發起。期間突然有一輛汽車衝撞罷工人群，造成多人受傷，警方證實至少15人受傷。

    事後涉案司機被警方當場拘捕。有目擊民眾透露，車內當時有2名男子，其中一人被警方開槍擊中並帶走。

    報導指出，警方目前正在調查此次罷工行動，與這起事故是否存在聯繫。目前警方已封鎖該地區，呼籲人們避開該地區以允許緊急車輛進入，並要求目擊者提供資訊。

    德國慕尼黑在當地時間週四上午，發生一起汽車衝撞上街罷工人群的攻擊事件，造成至少15人受傷。（法新社）

    德國慕尼黑在當地時間週四上午，發生一起汽車衝撞上街罷工人群的攻擊事件，造成至少15人受傷。（法新社）

    德國慕尼黑在當地時間週四上午，發生一起汽車衝撞上街罷工人群的攻擊事件，造成至少15人受傷。（美聯社）

    德國慕尼黑在當地時間週四上午，發生一起汽車衝撞上街罷工人群的攻擊事件，造成至少15人受傷。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播