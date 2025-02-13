德國慕尼黑汽車衝撞罷工人群 至少15傷

德國慕尼黑在當地時間週四上午，發生一起汽車衝撞上街罷工人群的攻擊事件，造成至少15人受傷。（法新社）

2025/02/13 19:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國慕尼黑（Munich）在當地時間週四（13日）上午發生一起汽車衝撞罷工人群的事件，造成至少15人受傷。當地警方表示，肇事司機已被當場逮捕正在調查這名司機的犯案動機。

綜合外媒報導，一位發言人表示，慕尼黑中央火車站附近正在進行大規模罷工行動，該活動由威爾第工會（Verdi）發起。期間突然有一輛汽車衝撞罷工人群，造成多人受傷，警方證實至少15人受傷。

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事後涉案司機被警方當場拘捕。有目擊民眾透露，車內當時有2名男子，其中一人被警方開槍擊中並帶走。

報導指出，警方目前正在調查此次罷工行動，與這起事故是否存在聯繫。目前警方已封鎖該地區，呼籲人們避開該地區以允許緊急車輛進入，並要求目擊者提供資訊。

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A car has ploughed into a crowd in a street in Munich streets of Dachauer Straße / Seidlstraße.



At least 15 people have been injured. pic.twitter.com/eNFAkcXlYj — David Atherton （@DaveAtherton20） February 13, 2025

???????????? ???????????????????????? ???????????????? — Au moins 15 blessés dans une attaque à la voiture bélier en Allemagne à #Munich. Un homme a foncé avec son véhicule dans la foule. Les secours sont sur place. pic.twitter.com/TlRyN5fGGd — Bastion （@bastionmediaoff） February 13, 2025

德國慕尼黑在當地時間週四上午，發生一起汽車衝撞上街罷工人群的攻擊事件，造成至少15人受傷。（法新社）

德國慕尼黑在當地時間週四上午，發生一起汽車衝撞上街罷工人群的攻擊事件，造成至少15人受傷。（美聯社）

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