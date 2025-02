德國慕尼黑汽車衝撞罷工人群 至少15傷

2025/02/13 19:13

黃筱薇/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕德國慕尼黑(Munich)在當地時間週四(13日)上午發生一起汽車衝撞罷工人群的事件,造成至少15人受傷。當地警方表示,肇事司機已被當場逮捕正在調查這名司機的犯案動機。

綜合外媒報導,一位發言人表示,慕尼黑中央火車站附近正在進行大規模罷工行動,該活動由威爾第工會(Verdi)發起。期間突然有一輛汽車衝撞罷工人群,造成多人受傷,警方證實至少15人受傷。

請繼續往下閱讀...

事後涉案司機被警方當場拘捕。有目擊民眾透露,車內當時有2名男子,其中一人被警方開槍擊中並帶走。

報導指出,警方目前正在調查此次罷工行動,與這起事故是否存在聯繫。目前警方已封鎖該地區,呼籲人們避開該地區以允許緊急車輛進入,並要求目擊者提供資訊。

????Breaking News????



A car has ploughed into a crowd in a street in Munich streets of Dachauer Straße / Seidlstraße.



At least 15 people have been injured. pic.twitter.com/eNFAkcXlYj