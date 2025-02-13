南海緊張！中國戰機釋放信號彈 離澳洲P-8偵察機僅30公尺

中國戰機釋放信號彈，距離澳洲P-8偵察機僅30公尺。（圖：澳洲皇家空軍）

2025/02/13 18:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲政府表示，一架中國人民解放軍空軍殲-16戰機，在11日於南海國際空域，與澳洲皇家空軍（RAAF）P-8海神式（P-8 Poseidon）偵察機發生「不安全且不專業」的接觸，該戰機於距離P-8僅30公尺處釋放信號彈，危及飛機安全。澳洲國防部已向中方提出正式抗議，中國則反控澳洲軍機侵犯領空。

澳洲國防部長理馬勒斯（Richard Marles）強調事件的危險性，他透露，事件發生在11日，所幸飛機和機組人員均未受損或受傷。馬勒斯接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，「殲-16戰機如此接近P-8，根本無法確保信號彈不會擊中偵察機。如果有任何一枚信號彈擊中P-8，將會對飛機造成嚴重損害。」

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澳洲已向中國政府提出抗議，指責兩名中國飛行員的行為「危及飛機及機組人員安全」。針對澳洲的抗議，中國外交部發言人郭嘉昆13日回應表示，澳洲的P-8偵察機「蓄意侵入」中國空域，並「危及」中國國家安全，中方採取了「適當、合法和專業的克制措施」。

此事件凸顯中澳兩國雖然在外交與貿易關係上有所改善，但軍事關係依然緊張，並充滿潛在風險。這也是澳洲過去9個月內，首次公開披露與中國軍事力量發生的重大衝突。

值得注意的是，這並非中澳軍機首次發生類似事件。去年5月，一架中國戰機也在南韓附黃海國際水域，向澳洲海軍「海鷹」直升機釋放信號彈。而在2022年，一架解放軍飛機更曾近距離飛越另一架澳皇家空軍偵察機，釋放箔條，箔條中的鋁碎片被吸入飛機發動機。

此外，澳洲國防部也證實，澳洲正在監測三艘中國海軍軍艦在珊瑚海（Coral Sea）的活動，分別是江凱級護衛艦衡陽號、刃海級巡洋艦遵義號，以及補給艦渭山湖號。雖然這與本次事件無直接關聯，但也突顯了該區域的軍事活動。

澳洲影子國防部長海斯迪（Andrew Hastie）也譴責中國的行為，他表示，「在現任軟弱的總理及其兼職國防部長的領導下，這類事件持續發生。他們持續未能展現力量，也未能站出來譴責中國的行為。」

去年5月，一架中國戰機也在黃海國際水域，向澳洲海軍「海鷹」直升機釋放信號彈。圖為澳洲「海鷹」直升機準備從驅逐艦「荷巴特號」起飛畫面。（美聯社）

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