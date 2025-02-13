為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南海緊張！中國戰機釋放信號彈 離澳洲P-8偵察機僅30公尺

    中國戰機釋放信號彈，距離澳洲P-8偵察機僅30公尺。（圖：澳洲皇家空軍）

    中國戰機釋放信號彈，距離澳洲P-8偵察機僅30公尺。（圖：澳洲皇家空軍）

    2025/02/13 18:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲政府表示，一架中國人民解放軍空軍殲-16戰機，在11日於南海國際空域，與澳洲皇家空軍（RAAF）P-8海神式（P-8 Poseidon）偵察機發生「不安全且不專業」的接觸，該戰機於距離P-8僅30公尺處釋放信號彈，危及飛機安全。澳洲國防部已向中方提出正式抗議，中國則反控澳洲軍機侵犯領空。

    澳洲國防部長理馬勒斯（Richard Marles）強調事件的危險性，他透露，事件發生在11日，所幸飛機和機組人員均未受損或受傷。馬勒斯接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，「殲-16戰機如此接近P-8，根本無法確保信號彈不會擊中偵察機。如果有任何一枚信號彈擊中P-8，將會對飛機造成嚴重損害。」

    澳洲已向中國政府提出抗議，指責兩名中國飛行員的行為「危及飛機及機組人員安全」。針對澳洲的抗議，中國外交部發言人郭嘉昆13日回應表示，澳洲的P-8偵察機「蓄意侵入」中國空域，並「危及」中國國家安全，中方採取了「適當、合法和專業的克制措施」。

    此事件凸顯中澳兩國雖然在外交與貿易關係上有所改善，但軍事關係依然緊張，並充滿潛在風險。這也是澳洲過去9個月內，首次公開披露與中國軍事力量發生的重大衝突。

    值得注意的是，這並非中澳軍機首次發生類似事件。去年5月，一架中國戰機也在南韓附黃海國際水域，向澳洲海軍「海鷹」直升機釋放信號彈。而在2022年，一架解放軍飛機更曾近距離飛越另一架澳皇家空軍偵察機，釋放箔條，箔條中的鋁碎片被吸入飛機發動機。

    此外，澳洲國防部也證實，澳洲正在監測三艘中國海軍軍艦在珊瑚海（Coral Sea）的活動，分別是江凱級護衛艦衡陽號、刃海級巡洋艦遵義號，以及補給艦渭山湖號。雖然這與本次事件無直接關聯，但也突顯了該區域的軍事活動。

    澳洲影子國防部長海斯迪（Andrew Hastie）也譴責中國的行為，他表示，「在現任軟弱的總理及其兼職國防部長的領導下，這類事件持續發生。他們持續未能展現力量，也未能站出來譴責中國的行為。」

    去年5月，一架中國戰機也在黃海國際水域，向澳洲海軍「海鷹」直升機釋放信號彈。圖為澳洲「海鷹」直升機準備從驅逐艦「荷巴特號」起飛畫面。（美聯社）

    去年5月，一架中國戰機也在黃海國際水域，向澳洲海軍「海鷹」直升機釋放信號彈。圖為澳洲「海鷹」直升機準備從驅逐艦「荷巴特號」起飛畫面。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播