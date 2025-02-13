川普擬與普廷談判「恐讓烏克蘭陷危機」 專家憂重蹈綏靖

專家警告，普廷（右）對川普的讓步，暗藏對烏克蘭的野心。 （法新社檔案照）

2025/02/13 17:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普計劃與俄羅斯總統普廷談判烏克蘭戰爭，引發專家擔憂，認為這可能帶有「討好與安撫」的意味，難以阻止克里姆林宮未來的侵略行動。多位分析人士與官員也擔憂，過早的和平協議，恐讓烏克蘭的處境更加艱難。

川普12日宣布，他與普廷進行了「長時間且具建設性」的通話，同意立即啟動結束烏克蘭戰爭的談判。他透露，可能在沙烏地阿拉伯舉行面對面會晤。然而，任何和平協議都可能要求烏克蘭接受俄羅斯保留自2014年以來占領的領土，包括克里米亞半島，這對經歷3年戰爭的基輔而言，將是一大挫敗。

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英國《每日郵報》引述俄羅斯政治分析家斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）的觀點指出，普廷已為談判失利做好準備，他認為西方無法改變俄羅斯的既得領土，也無力阻止烏克蘭衰敗。斯塔諾瓦亞說，普廷將持續「討好和安撫」川普，提供諸如停火協議等讓步，但這些都無法動搖俄羅斯按照自身條件，確保一個「友善」烏克蘭的最終目標。

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，「過早的和平協議，可能讓普廷逃脫制裁，而在烏克蘭和美國尚未取得真正優勢之前達成協議，將削弱西方的立場。」英國國防大臣希利（John Healey）則強調，任何協議的時機和條款，應由烏克蘭自行決定。

前英國下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt） 警告：「若向侵略者割讓領土，將被視為對侵略行為的獎勵。」她說，此舉可能促使普廷再次訴諸武力。

川普政府近期在烏克蘭政策上的轉變，引發關注。美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth） 認為，烏克蘭收復失土和加入北約的目標「不現實」。他指出，美國將提供安全保障，但不參與北約維和行動，將由英國等歐洲國家負責。這些言論被視為削弱北約團結，克里姆林宮也嘲諷北約已「放棄」基輔。

一些專家擔心，美國斡旋下的和平協議，可能鼓勵未來更多侵略。例如，鄰國摩爾多瓦及其分離地區德涅斯特河沿岸去年曾向俄羅斯尋求保護。有分析認為，此類「訴求」可能重演2014年俄羅斯非法併吞克里米亞，以及2022年兼併盧甘斯克和頓內茨克地區的情況。

歷史學者警告，這次談判若未能有效遏制俄羅斯野心，恐重蹈1938年慕尼黑協定覆轍。當時，西方對納粹德國讓步，導致二戰爆發。專家呼籲，各方應謹慎評估任何協議可能帶來的長期影響，以避免全球安全局勢進一步惡化。

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