加拿大13省省長訪華府 提醒川普中國才是「共同經濟敵人」

加拿大13省和地區的首長11日起集體訪問華府1週。圖為加拿大聯邦委員會主席、安大略省省長福特（Doug Ford）在華府發表談話。（記者盧永山攝）

2025/02/13 16:41

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普2月1日宣布對加拿大進口商品徵收25%關稅，雖然在與加拿大總理杜魯道通話後，決定將關稅延後至3月1日實施，卻已引發加國地方政府關切。香港《南華早報》報導，加國13省和地區的首長11日起集體訪問華府1週，除了希望在關稅問題上進行溝通，並提醒美國，中國才是美加「共同的經濟敵人」，在因應中國威脅方面，加拿大可以幫上大忙。

這次前所未見的集體訪問，是由加拿大聯邦委員會主席、安大略省省長福特（Doug Ford）領軍，目的是在提醒美國，在川普打算與中國和其全球代理人脫鉤之際，加拿大是美國關鍵的合作夥伴。

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福特表示，「這（與中國和其全球代理人脫鉤）需要長期思考，最重要的是需要安大略省和加拿大這樣的朋友和盟友，加拿大會提供幫助。」

福特稱中國為「（美加）共同的經濟敵人」，並引述美國向加拿大提出的一些建議，例如終止中國透過墨西哥轉運，以及對中國製電動車、電池、鋁和鋼鐵等商品徵收同等或超過美國的關稅。

福特還敦促對關鍵礦產和能源等戰略領域中，有關中國投資和所有權採取保護措施，包括建立強有力的投資審查程序。他說：「中國想出口廉價的鋼鋁，並損害美國和加拿大的就業機會，讓我們共同努力，保護自己免受中國等國家的侵害。」

這次訪問將為期1週，各省首長將在華府與美國商界領袖、智庫和國會議員會面，還有望在白宮與川普的顧問會面。

儘管川普10日在宣布，將對所有國家進口的鋼鋁產品徵收25%關稅，此舉將對安大略省造成沉重打擊，但福特對此卻表現出和解的姿態，這與他本月稍早對川普宣布，將對加拿大所有進口產品徵收25%關稅時，發出的挑釁行動呈鮮明對比。

在川普2月1日宣布，將對加拿大所有進口產品徵收25%關稅後，福特隨後強硬回應，宣布自2月4日起將所有美國酒類從政府經營的酒類貨架上撤下，並要取消與川普顧問馬斯克簽訂的「星鏈」網路服務合約。

但福特本週選擇強調川普提出的一些優先政策，例如打擊芬太尼走私和盟友分攤更多防禦支出，還提議建立關鍵礦產安全聯盟，以便美國和加拿大的供應鏈都減少對中國的依賴。

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