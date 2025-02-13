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    美國緬因州托兒所驚傳一氧化碳中毒意外 11名患者緊急送醫

    美國緬因州基特里一間托兒所12日下午發生疑似一氧化碳洩漏事件，導致多名兒童和工作人員送醫。（圖翻攝自X/@DanWGME）

    美國緬因州基特里一間托兒所12日下午發生疑似一氧化碳洩漏事件，導致多名兒童和工作人員送醫。（圖翻攝自X/@DanWGME）

    2025/02/13 17:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州基特里一間托兒所12日下午發生疑似一氧化碳洩漏事件，導致多名兒童和工作人員送醫。所幸所有患者情況穩定，大部分已於當晚出院。

    綜合外媒報導，事件發生在當地時間2月12日下午3點19分左右，地點位於基特里市的一間托兒所。據了解，事發當時托兒所內共有27名兒童和10名工作人員。當地警方於下午3點30分接獲通報，指出托兒所可能發生一氧化碳洩漏。

    接獲通報後，基特里消防局、斯圖爾特救護車隊和基特里警察局等緊急救援人員迅速趕赴現場，並調派額外支援。緬因州消防局長辦公室也派遣調查員和檢查員到場處理。

    根據新罕布夏州朴茨茅斯地區醫院的確認，該院共接收11名患者，包括7名兒童和4名成人。其中7人是由救護車送達，另外4人則是自行前往就醫。院方表示，所有患者狀況均屬穩定，截至當晚7點45分，除了一名成人和一名兒童外，其餘患者均已接受治療並出院，最後這2名患者預計也將於稍晚出院。

    未被送醫的兒童已在托兒所外與家長安全會合。目前，緬因州消防局長辦公室已著手調查洩漏原因。調查重點包括托兒所的警報系統是否有正常運作，以及當局是如何得知洩漏事件的細節。截至目前，此托兒所尚未就此事件發表任何評論。

    根據克里夫蘭醫學中心的統計數據，一氧化碳中毒在美國每年造成超過400人死亡，約有10萬人因此需要急診治療。一氧化碳是一種無色無味的氣體，主要由汽油、木材和天然氣等燃料燃燒時產生。暴露在一氧化碳中可能引發多種症狀，從頭痛、頭暈、噁心到意識模糊，嚴重時更可能致命。

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