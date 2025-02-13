紐約地鐵寶寶驚喜誕生！25歲孕婦車廂內產女 乘客熱心相助

紐約曼哈頓地鐵週三上午成為一名女嬰的臨時產房，展現了紐約市民在緊急情況下的互助精神。（法新社）

2025/02/13 16:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約曼哈頓地鐵當地時間週三上午11時35分左右成為一名女嬰的臨時產房，展現了紐約市民在緊急情況下的互助精神。

綜合外媒報導，據目擊者描述，一名25歲的孕婦在搭乘地鐵約25分鐘後開始出現臨盆徵兆。在場乘客立即採取行動，通知列車長並在列車抵達先驅廣場站時，協助這位準媽媽在車廂內生產，其中一名熱心乘客更協助剪斷了嬰兒的臍帶。

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這位被暱稱為「Baby W」的女嬰出生後情況穩定。救護人員到場後，隨即將母女二人送往紐約市貝爾維尤醫院。據院方表示，母女二人在送醫時都保持清醒且狀況良好。

大都會運輸署（MTA）總裁克里奇洛（Demetrius Crichlow）對此事件作出回應，他表示這起事件充分展現了紐約地鐵社區以及整個城市的最佳特質。MTA發言人更表示，期待這對母女未來能再次搭乘地鐵，並祝願她們往後的旅程能更加順利；紐約市警局也派員到場協助處理相關事宜。

事實上，在紐約地鐵系統中並非首次發生此類事件。歷史紀錄顯示，2012年曾有一名婦女在J線列車上產下一名男嬰；1993年則有一位母親在3號線上迎接她的女兒來到世界。

類似的公共運輸誕生事件在國際上也時有發生。2019年，愛爾蘭一列從高威開往都柏林休斯頓站的列車上就曾發生類似故事。當時，兩名護士和一位醫生恰巧在車上，為一名產婦接生。該名嬰兒更獲得鐵路公司贈送25年的免費搭乘權利。當時列車員工是在聽到婦女在洗手間發出的尖叫聲後才發現這緊急情況。

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