抗疫新希望！ 蝙蝠基因可能成COVID-19治療關鍵

蝙蝠身上找答案，科學家發現抗 COVID-19 基因；示意圖。（法新社資料照）

2025/02/13 14:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國德州理工大學參與的一項蝙蝠基因組研究發現，蝙蝠體內的「ISG15」基因可大幅抑制武漢肺炎（COVID-19）病毒「SARS-CoV-2」（嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型）繁殖，為COVID-19治療帶來新契機。研究結果已發表於《自然》（Nature）期刊。

該校生物科學系副系主任雷伊（David Ray）博士表示，蝙蝠擁有驚人的抗病毒能力，即使接觸到足以讓人類重病的病原體，蝙蝠也幾乎毫無反應。研究團隊特別關注ISG15基因，發現蝙蝠的ISG15基因能將SARS-CoV-2病毒產量降低80%至90%，但人類的相同基因則無此效果。

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歌德大學（Goethe University）比較基因體學教授海勒（Michael Hiller）指出，ISG15基因可能是蝙蝠抗病毒的重要因素之一，這項發現為後續研究蝙蝠獨特免疫系統奠定基礎。

此研究隸屬國際合作計畫Bat1K，由德國森根堡研究所與自然歷史博物館主導，目標是對全球約1500種現存蝙蝠物種進行基因組測序。雷伊與海勒均為該計畫執行委員會成員。

雷伊實驗室專注研究基因組演化，特別是轉座子（transposable element, TE）。轉座子是能在基因組內自行複製並引入變異的DNA片段。雷伊指出，蝙蝠擁有獨特的轉座子組合，使其有能力產生新基因來對抗冠狀病毒等病原體。

他解釋，若物種個體的基因完全相同，將面臨共同的感染風險。轉座子能增加物種的基因多樣性，提高族群在面對病毒等環境壓力時的生存機會。

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