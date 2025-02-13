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    悚！ 南韓女教師殺8歲學生：不管是哪個孩子，就是想一起死

    在南韓大田市一所學校圍牆外，民眾擺放花束，哀悼被女教師殺害的8歲女學生。（美聯社）

    在南韓大田市一所學校圍牆外，民眾擺放花束，哀悼被女教師殺害的8歲女學生。（美聯社）

    2025/02/13 13:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓大田市1名48歲小學女教師，10日下午殺害1名8歲女學生。韓媒曝光，自稱有憂鬱症的她，在案發1週前即出現暴力傾向，行凶前4天還曾毆打同事，當地教育廳曾在案發當天上午勸告學校對其採取「分離措施」，仍未能阻止憾事發生。她案發後則坦承自己是隨機犯案。

    《韓民族日報》報導，該名女教師在案發後，因自殘傷勢嚴重，在向警方交代案情後，接受縫合手術。

    她供稱，「我在學校附近買了一把刀，因為不想待在教務室，所以打開了鎖著的2樓視聽室的門。在視聽室旁邊的託管教室裡，學生們下課走的時候，不管是哪個孩子，就想一起死。我叫住最後一個走的孩子，說要給她一本書，並讓她進入視聽室，然後我掐住她的脖子，用凶器刺了她。」

    該女教師還告訴警方，「我從2018年開始接受憂鬱症治療。我曾在休假期間想過自殺。復職3天後，我變得易怒。校監不讓我去上課」。

    根據當地教育廳調查，該女教師在去年底以憂鬱症為由，申請為期6個月的病假，但突然申請復職，於去年12月30日重返學校。

    報導指出，在案發前的2月5日，女教師才因網路速度慢而砸壞1台電腦，出現暴力行為。

    次日（6日），女教師曾坐在關燈的教室裡，抓住另1名教師的手腕稱，「我們是一起回家還是談談」，並掐住對方的脖子。

    大田西部教育支援廳的學監曾於10日上午前往學校，但未對該女教師進行面對面調查，就建議學校「採取年假等措施將她隔離」。學校便將女教師的座位安排在校監的旁邊，但這沒有阻止此次憾事發生。

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