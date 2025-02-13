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    瑞士政府：藏人和維吾爾人遭中國跨國鎮壓

    瑞士政府12日稱，北京可能煽動在瑞士的藏族、維吾爾族人監視自己的社群，並對其施壓。圖為藏族男孩手持瑞士國旗。（美聯社資料照）

    瑞士政府12日稱，北京可能煽動在瑞士的藏族、維吾爾族人監視自己的社群，並對其施壓。圖為藏族男孩手持瑞士國旗。（美聯社資料照）

    2025/02/13 15:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藏人和維吾爾人遭中國跨國鎮壓！瑞士官方報告12日指出，北京可能煽動在瑞士的藏族、維吾爾族人監視自己的社群，並對其施壓。

    據《法新社》報導，瑞士政府12日發布報告稱，除了煽動藏族和維吾爾族人監視自己的同胞外，也有跡象顯示，中國系統性地監視及拍攝當地的政治活躍分子，展開網路攻擊和通訊監察。

    中國同時將支持當地藏族及維吾爾族社群、政治活躍的瑞士公民視為監督目標。

    瑞士聯邦司法局（Swiss Federal Office of Justice）和聯邦移民局（State Secretariat for Migration）委託歷史悠久的巴塞爾大學（University of Basel）進行調查，得出上述結論。

    報告也稱，儘管跨國鎮壓的後果不像恐怖主義那樣容易識別，但「從長遠來看，它們對瑞士主權構成相當大的威脅」。專制國家深化彼此的密切合作，加上先進數位科技的聯合效應，將讓上述的鎮壓現象變得更為顯著。

    報告並提到，中國不是唯一追查海外僑民社群的國家，根據目前的發現，除了中國以外，俄羅斯、伊朗及土耳其等國也是行兇者。

    此外報告指出，北京當局的「主要目標」是阻撓瑞士的藏人、維吾爾人參與政治活動，特別是利用網路攻擊。

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