瑞士政府：藏人和維吾爾人遭中國跨國鎮壓

瑞士政府12日稱,北京可能煽動在瑞士的藏族、維吾爾族人監視自己的社群,並對其施壓。圖為藏族男孩手持瑞士國旗。(美聯社資料照)

2025/02/13 15:03

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕藏人和維吾爾人遭中國跨國鎮壓!瑞士官方報告12日指出,北京可能煽動在瑞士的藏族、維吾爾族人監視自己的社群,並對其施壓。

據《法新社》報導,瑞士政府12日發布報告稱,除了煽動藏族和維吾爾族人監視自己的同胞外,也有跡象顯示,中國系統性地監視及拍攝當地的政治活躍分子,展開網路攻擊和通訊監察。

請繼續往下閱讀...

中國同時將支持當地藏族及維吾爾族社群、政治活躍的瑞士公民視為監督目標。

瑞士聯邦司法局(Swiss Federal Office of Justice)和聯邦移民局(State Secretariat for Migration)委託歷史悠久的巴塞爾大學(University of Basel)進行調查,得出上述結論。

報告也稱,儘管跨國鎮壓的後果不像恐怖主義那樣容易識別,但「從長遠來看,它們對瑞士主權構成相當大的威脅」。專制國家深化彼此的密切合作,加上先進數位科技的聯合效應,將讓上述的鎮壓現象變得更為顯著。

報告並提到,中國不是唯一追查海外僑民社群的國家,根據目前的發現,除了中國以外,俄羅斯、伊朗及土耳其等國也是行兇者。

此外報告指出,北京當局的「主要目標」是阻撓瑞士的藏人、維吾爾人參與政治活動,特別是利用網路攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法