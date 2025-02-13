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    川普出任甘迺迪中心董事會主席 藝術家憂心表達自由受限

    美國甘迺迪表演藝術中心董事會週三投票，選出美國總統川普為新任主席。（法新社）

    美國甘迺迪表演藝術中心董事會週三投票，選出美國總統川普為新任主席。（法新社）

    2025/02/13 13:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國甘迺迪表演藝術中心董事會週三投票，選出美國總統川普為新任主席。此項任命前，川普已透過解除前總統拜登任命的人員，重組了董事會班底。這項人事變動在藝術界引發強烈反響，擔憂藝術恐被政治化。

    綜合外媒報導，甘迺迪中心是美國主要藝術場館之一，每年舉辦超過2,200場表演、活動和展覽，年遊客量超過200萬人。中心的資金來源包括聯邦政府撥款、募款、門票銷售等。此前，該中心一直獲得兩黨支持。

    在川普上任後，中心迅速進行大規模人事異動。原定2025年底離職的中心總裁黛博拉魯特（Deborah Rutter）遭到解僱，原計畫任職至2026年9月的董事長魯班斯坦（David Rubenstein）也被免職。川普隨即任命其長期外交政策顧問格瑞尼爾（Ric Grenell）為臨時執行長，之後又升任臨時總裁。

    新董事會成員多為川普親信，而包括白宮官員、行政官員家屬、捐助者及其配偶。拜登任命的人員，包括前白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在內的多人遭到解僱，辦公室的諸多工作人員也被裁撤。

    川普曾公開批評甘迺迪中心舉辦「針對年輕人的變裝表演」和「反美國宣傳」。他表示要讓中心「不再是覺醒的」，並希望節目能吸引更廣泛的觀眾群。他同時要求移除中心網站上關於該地為納科奇坦克部落（Nacotchtank）和皮斯卡塔韋部落（Piscataway）傳統土地的內容。

    藝術界對此人事變動反應強烈。音樂家弗茲（Ben Folds）、歌劇歌手弗萊明（Renée Fleming）已宣布辭去藝術顧問職務，董事會司庫、電視製作人萊梅斯（Shonda Rhimes）也選擇離職。前白宮攝影師蘇沙（Pete Souza）在社群媒體上表達憂慮，警告歷史上獨裁者如何壓制和審查藝術家。

    值得一提的是，川普在其首個總統任期內，曾因部分獲獎者威脅抵制而拒絕出席2017年的甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮。

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