李在明遇襲 法官駁回嫌犯上訴維持15年徒刑

大法院今駁回被告金某上訴，判處15年徒刑，並命令接受保護觀察5年。（歐新社資料照）

2025/02/13 12:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓在野黨共同民主黨黨魁李在明去年1月造訪釜山加德島新機場預定地時，遭68多歲男子金某持凶器刺傷頸部倒地，大法院今駁回被告金某上訴，判處有期徒刑15年，並命令接受保護觀察5年。

綜合韓媒報導，南韓大法院今做出最終審判，依據被告犯罪動機、手段、犯罪後的情況等紀錄中出現量刑情節各種情況來看，即使考慮上訴理由中主張的情況，維持二審法庭判決也並非嚴重不當。

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當地法院一審和二審均判處金某有期徒刑15年，金某不服判決上訴，不過大法院今裁定二審判決無誤，駁回上訴。對涉嫌殺人未遂和違反公職選舉法被起訴的金某判處有期徒刑15年、命令其進行5年保護觀察。

報導提及，兇嫌金某於2024年1月2日釜山江西區加德島瞭望台，偽裝成李在明的支持者並向前靠近，突然持刀刺入李在明頸部企圖將其殺害，兇嫌當場被捕因涉嫌妨害選舉自由（涉嫌故意殺人未遂及違反《公職選舉法》），被檢方提起公訴。另外，李在明遇襲造成頸內9毫米靜脈受損，接受8天住院治療後出院。

兇嫌金某於2024年1月2日釜山江西區加德島瞭望台，偽裝成李在明的支持者並向前靠近，突然持刀刺入李在明頸部企圖將其殺害。（法新社資料照）

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