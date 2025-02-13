日本AI研究第一人談DeepSeek 稱性能接近美國OpenAI

日本東京大學教授松尾豐。（彭博）

2025/02/13 11:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國初創企業DeepSeek（深度求索）開發高性能、低成本生成式人工智慧（AI）大規模語言模型（LLM）全球矚目。日本AI研究領域第一人、東京大學教授松尾豐稱技術很出色，性能與美國OpenAI接近，對日本企業來説也是一種鼓舞；至於外界擔憂的安全風險等問題，他稱將因使用方式而異。

《日經中文網》報導，如何評價DeepSeek的技術？松尾豐指出，性能與營運「ChatGPT」的美國OpenAI接近。（DeepSeek）每次發佈新的AI模型，都會發表論文，詳細説明模型採用什麼技術，以及改進之處。

該公司同時還以開源方式（任何人都可使用的）進行公開。1月發佈的最新模型「R1」進行提升推理能力的強化學習。最終展現出與OpenAI的「o1」同等的推理性能。

對於美國一直在AI領域處於領先地位，中美競爭格局是否就此改變？松尾豐說，中國的AI水準相當高，可以比肩美國。至少從頂尖論文數量來看，中國已經超過美國。

松尾豐並表示，像DeepSeek這樣非大型科技企業，也沒有雄厚資本，竟能實現世界最先進的精度，這對日本的初創企業來説也是一種鼓舞。

被問到如何看待DeepSeek使用中的安全等風險？松尾豐認為，根據不同使用方式，風險也不同。開源可以下載程式並在本地運作。這樣的話，數據不可能被發送到某個地方。

另一方面，DeepSeek的App服務在中國的伺服器上運作。一旦輸入數據，這些數據就會發送到中國的伺服器，在中國進行處理並返回。雖然該公司表示不使用這些數據進行學習，但實際上並不排除使用的可能性。

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