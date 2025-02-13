川普「離職買斷」計畫復活！法官裁定政府勝訴

科技大亨馬斯克執掌「政府效率部」，大刀裁減聯邦政府機構，引發不少反彈，但川普喊讚力挺。（路透）

2025/02/13 09:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦法官12日裁定，恢復了總統川普針對聯邦政府員工的「延遲辭職計畫」（deferred resignation program）。這項計畫又稱為「岔路計畫」（fork in the road offer），要求政府員工在川普就職後不久返回辦公室，並提供了留任或離職的選擇。

福斯新聞（Fox News）報導，麻州聯邦地區法院法官奧圖爾（George O’Toole）做出有利於白宮的裁決。民主前進（Democracy Forward）法律組織代表多個勞工工會，就此計畫提起訴訟。奧圖爾法官在判決中寫道，本案的原告「並未受到該指令的直接影響」，因此以此為由駁回了他們的訴訟。

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奧圖爾法官認為，這些工會並未受到「岔路指令」的直接影響，他們提出的訴訟是基於該指令對其他行政部門員工的間接影響，因此法院不予受理。奧圖爾法官也表示，法院無權審理此案，受影響的員工可以透過行政程序申訴。即使工會無法參與，仍有其他司法審查途徑。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，這項裁決是「總統贏得的眾多法律勝利中的第一場」。她說：「法院因缺乏訴訟資格而解除了禁令，這說明了法律戰最終無法戰勝支持川普總統及其優先事項的7700萬美國人的意願。」

美國人事管理局（ OPM）在川普就職後不久，開始向超過200萬名聯邦文職雇員發送電子郵件，提供買斷方案，鼓勵他們離職。這項提議很快激怒了勞工領袖，全美聯邦雇員聯盟（NFFE）主席厄文（Randy Erwin）批評此計畫「可疑」，不受法律約束且缺乏國會授權，無法確保政府遵守協議。

厄文強調：「聯邦雇員不會屈服於這種迫使他們辭職的可疑策略。公務員非常重視他們的工作、他們的機構使命和他們的國家，不會被這種虛假的詭計所左右。致所有聯邦雇員：不要辭職。」

共和黨籍檢察長先前已表示支持川普的計畫，並在9日提交的法庭之友意見書中寫道，對該命令合憲性的挑戰「勢必會失敗」。

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