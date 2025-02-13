南韓8歲童遭教師持刀刺死 政府擬修法推「勒令停職」措施

韓政府官員表示，將推進相關修法程序，使教職員工因精神疾病等因素被認為難以繼續正常教學工作時，將可對其採取「勒令停職」措施。（歐新社資料照）

2025/02/13 10:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大田市疑罹憂鬱症休職40多歲女教師近日於校內持刀刺死8歲女童，死者家屬昨呼籲當局修法防範未來再次發生類似事件，對此韓政府官員表示，將推進相關修法程序，使教職員工因精神疾病等因素被認為難以繼續正常教學工作時，將可對其採取「勒令停職」措施。

據《韓聯社》報導，社會副總理兼教育部長官李週浩昨出席政府首爾辦公大樓舉行的市道級政府教育監座談會表示，教育部和教育廳深刻認識此次事件的嚴重性，為了防範類似事件再次發生，政府將為此修訂法律，針對因患精神疾病等難以履行教職工作的老師，可經過一定程序採取「勒令停職」等必要措施。

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李周浩強調，相關機構將徹查事件，以確定真相、追究責任，盡快恢復教學一線的安全秩序，為了讓學生們能在放心、安全的環境中學習成長，希望各地教育人士共同集思廣益。

據大田教育廳有關當局消息指出，涉案教師此前因患有精神疾病多次請病假、申請停職留職，案發前她曾申請停職6個月，然而僅20多天後就提交了「可正常工作」的醫師意見書，隨後提前返回工作崗位。嫌犯於犯案前幾天甚至曾對同事施暴，有過異常舉止，但教育部門並未對此採取積極的措施。

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