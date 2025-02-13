未依規定執行「移民政策」 美司法部起訴紐約州官員、凍結聯邦資金60天

在新聞發布會上，美國司法部長帕姆邦迪與「天使媽媽」諾布爾斯同台現身。諾布爾斯的女兒於2022年遭一名非法移民和MS-13成員殺害，她指出國土安全部未盡職責，凸顯移民執法問題的嚴重性。（歐新社）

2025/02/13 10:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部日前對紐約州提起訴訟，將美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）、紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）和機動車輛管理局局長施羅德（Mark Schroeder）列為被告，指控該州限制與聯邦移民執法合作的政策違法。

綜合外媒報導，美國司法部長帕姆邦迪（Pam Bondi）宣布，將凍結對包括紐約州在內的「庇護」轄區的聯邦資金60天。根據移民服務中心的數據，2023年紐約市的執法補助金超過15.6億美元（約新台幣512億），而司法部原計劃在2025財年向該市提供超過80億美元（約新台幣2,629億）資金。

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此外，邦迪下令司法部停止與支持非法移民的非政府組織簽訂新的合約、補助金或其他協議。同時，邊境事務主管霍曼（Tom Homan）已加緊全國範圍內的移民驅逐程序，共驅逐1萬1000名被控或被判犯罪的移民，部分被送往關塔那摩灣美軍基地，其餘則遣返原籍國。

此次訴訟關注紐約州的《綠燈法案》，該法案允許非法移民獲得駕駛執照，並限制聯邦機構訪問州內駕照資訊。邦迪認為這項政策影響執法人員識別被攔查者的身分，並危及執法人員安全。

近期，「萊肯．萊里法案」（Laken Riley Act）的出現進一步加強了對非法移民的管控。該法案以一名遭非法移民殺害的22歲護理學生命名，要求強制驅逐被控重罪的移民。川普已簽署行政命令，授權邦迪審查各州庇護政策，並對不配合移民當局者實施處罰。

在新聞發布會上，邦迪與「天使媽媽」諾布爾斯（Tammy Nobles）同台現身。諾布爾斯的女兒於2022年遭一名非法移民和MS-13成員殺害，她指出國土安全部未盡職責，凸顯移民執法問題的嚴重性。

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