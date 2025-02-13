警報！地球內核「扭曲」 磁場異常恐重創全球通訊

地球內核「變形中」，科學家憂磁場異常影響全球通訊；示意圖。（圖擷取自Argonne National Laboratory，CC BY-NC-SA 2.0）

2025/02/13 09:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，最新研究顯示，地球內核（inner core）的形狀可能在過去20年內發生變化。這項研究發表於《自然地球科學》（Nature Geoscience），科學家指出，內核的邊界某些區域可能已變形超過100公尺。由於內核對地球磁場至關重要，此發現或將有助於理解地球內部動態。

南加州大學（University of Southern California）地球科學家維達勒（Professor John Vidale）教授表示，一般認為內核呈球形，但最新數據顯示，其邊界某些區域可能因外力影響而產生變形。地球內核被視為「星球的心臟」，負責產生磁場，保護地球免受太陽輻射侵害。內核獨立於液態外核（liquid outer core）及地球其他部分自轉，若內核停止運動，地球磁場將消失，恐使地球變得如同火星般貧瘠。

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研究團隊認為，這種形變可能發生在固態內核與高溫液態金屬外核交界處。科學家最初試圖釐清內核自轉速度在2010年前一度低於地球自轉速度，隨後又加速的原因，進而發現內核邊界的變形現象。

地球內部仍充滿未知，內核位於地表以下約6437公里，人類至今無法直接探測。為揭開內核奧秘，研究人員透過分析地震波來推測其結構與變化。地震產生的震波穿過地球內部，其傳播方式可揭示所經過物質的特性。這項研究分析了1991年至2023年間，在同一地點重複發生的地震波模式，藉此追蹤內核隨時間變化的跡象。

維達勒教授的研究發現，內核形狀變化可能與外核的液態流動及地球不均勻的重力場拉力有關。澳洲國立大學（Australian National University）地球科學家特卡爾契奇（Prof Hrvoje Tkalcic，未參與此研究）表示，這項研究提出「值得進一步探討的概念」，或有助於更準確估算內核黏度等重要物理特性，而內核黏度一直是現代科學中最難測量的參數之一。

研究指出，液態外核會隨時間逐漸冷卻並凍結成固態內核，但這一過程將持續數十億年，最終可能導致地球磁場消失，進而影響地球生命。然而，屆時太陽或已膨脹至吞噬地球的階段，地球的最終命運仍充滿未知。

維達勒教授強調，雖然內核變形可能與磁場變化相關，但不應誇大其影響，更無需擔憂內核即將停止運轉。他補充道：「科學研究總是不斷發展，我們無法百分之百確定這些變化的原因，但我們希望能更深入理解地球中心正在發生的事情。」

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