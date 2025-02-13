美防長：烏克蘭恢復舊國界、加入北約「不切實際」

赫格塞斯表示，烏克蘭想要將邊界恢復至2014年之前舊國界的想法，是不切實際的目標，美方也認為烏克蘭加入北約並不實際。（歐新社）

2025/02/13 07:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）12日出席在比利時布魯塞爾北約（NATO）總部舉行的烏克蘭軍事盟友會議，針對目前的烏俄戰爭態勢給出川普政府最為清晰的表態。赫格塞斯表示，烏克蘭想要將邊界恢復至2014年之前舊國界的想法，是不切實際的目標，美方也認為烏克蘭加入北約並不實際。

綜合外媒報導，赫格塞斯在會議發表談話時指出，烏方希望擁有主權、發展繁榮，但大家必須先意識到，將烏克蘭國界恢復至2014年以前（即俄羅斯併吞烏東及克里米亞半島之前）是個不切實際的目標，追求這目標只會延長戰爭，並造成更多痛苦。

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赫格塞斯也告知北約盟友，他們必須為歐洲安全承擔更多責任，在目前嚴峻的戰略現實狀況下，美國面對邊境安全問題以及中國威脅，無法全面聚焦於歐洲安全；此外，美國也不認為烏克蘭加入北約是談判解決方案中有的現實結果。

赫格塞斯強調，任何持久的和平都必須包括「強而有力的安全保障」，藉此確保戰爭不會再次爆發，但赫格塞斯明言，美國不會作為「安全保障」的一部分而向烏克蘭部署軍隊，這項「安全保障」必須由「有能力的歐洲部隊和其他國家的部隊」來支持，作為「非北約任務」的任務部署，不該受到北約共同防禦條約的約束。

在赫格塞斯發表談話後，川普在白宮橢圓形辦公室與媒體談話時也提到赫格塞斯的觀點，川普同意赫格塞斯的說法，並稱「我想這大概是對的」。

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