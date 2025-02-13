為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美參院通過國家情報總監加巴德任命 共和黨僅「他」反對

    美國國會參院表決通過加巴德出任國家情報總監。（法新社）

    美國國會參院表決通過加巴德出任國家情報總監。（法新社）

    2025/02/13 06:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的內閣人事任命持續推進。據福斯新聞（Fox News）報導，在參議院歷經一場艱苦的表決後，前民主黨眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）於12日獲得參議院批准，將出任國家情報總監（DNI）。

    這項人事任命在參議院以52票贊成、48票反對的結果通過，加巴德成為川普內閣的第14位獲得確認的成員。除了前共和黨參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示反對之外，此次投票幾乎完全按照黨派劃分。儘管加巴德在參議院情報委員會面臨重重阻礙，但她最終成功爭取到共和黨關鍵人物的支持，得以執掌美國情報機構。

    43歲的加巴德曾是民主黨籍夏威夷州眾議員，參與過伊拉克戰爭。她是美國首位印度教徒及生於美屬薩摩亞的國會議員，曾角逐2020年美國總統選舉民主黨初選，但在同年10月退黨，並於2024年加入共和黨，同年8月表態支持川普參選總統。

    加巴德過去曾與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）會面，她過去在《外國情報監聽法案》第702條款（FISA Section 702）上的立場，以及她過去對美國國家安全局（NSA）告密者史諾登（Edward Snowden）的支持，都引發了爭議，她的提名能夠通過，實屬不易。

    參院情報委員會副主席華納（Mark Warner）與其他民主黨人，都強烈反對川普的DNI人選。但在參議院情報委員會主席、阿肯色州共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）和副總統范斯（JD Vance）的協調與遊說下，包括緬因州共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）和印第安納州共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）在內，幾位對加巴德仍有疑慮的參議員，都在上週的委員會投票中轉為支持。

    DNI是美國情報體系的領導者，負責協調整合國內外情報活動，並向總統提供情報評估，以協助國家安全決策。統管著包括中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）情報部門等在內的18個美國情報機構。這個職位是在2004年的《情報改革與恐怖主義預防法案》中設立，旨在因應911恐怖攻擊後，美國情報體系缺乏協調的問題，以提高情報工作的效率和整合性。

    麥康奈（右）反對加巴德任命案，這位共和黨建制派大老2020年率先承認拜登勝選，並在2021年國會事件後公開譴責川普，兩人關係降至冰點。（法新社檔案照）

    麥康奈（右）反對加巴德任命案，這位共和黨建制派大老2020年率先承認拜登勝選，並在2021年國會事件後公開譴責川普，兩人關係降至冰點。（法新社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播