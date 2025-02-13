美參院通過國家情報總監加巴德任命 共和黨僅「他」反對

美國國會參院表決通過加巴德出任國家情報總監。（法新社）

2025/02/13 06:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的內閣人事任命持續推進。據福斯新聞（Fox News）報導，在參議院歷經一場艱苦的表決後，前民主黨眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）於12日獲得參議院批准，將出任國家情報總監（DNI）。

這項人事任命在參議院以52票贊成、48票反對的結果通過，加巴德成為川普內閣的第14位獲得確認的成員。除了前共和黨參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示反對之外，此次投票幾乎完全按照黨派劃分。儘管加巴德在參議院情報委員會面臨重重阻礙，但她最終成功爭取到共和黨關鍵人物的支持，得以執掌美國情報機構。

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43歲的加巴德曾是民主黨籍夏威夷州眾議員，參與過伊拉克戰爭。她是美國首位印度教徒及生於美屬薩摩亞的國會議員，曾角逐2020年美國總統選舉民主黨初選，但在同年10月退黨，並於2024年加入共和黨，同年8月表態支持川普參選總統。

加巴德過去曾與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）會面，她過去在《外國情報監聽法案》第702條款（FISA Section 702）上的立場，以及她過去對美國國家安全局（NSA）告密者史諾登（Edward Snowden）的支持，都引發了爭議，她的提名能夠通過，實屬不易。

參院情報委員會副主席華納（Mark Warner）與其他民主黨人，都強烈反對川普的DNI人選。但在參議院情報委員會主席、阿肯色州共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）和副總統范斯（JD Vance）的協調與遊說下，包括緬因州共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）和印第安納州共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）在內，幾位對加巴德仍有疑慮的參議員，都在上週的委員會投票中轉為支持。

DNI是美國情報體系的領導者，負責協調整合國內外情報活動，並向總統提供情報評估，以協助國家安全決策。統管著包括中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）情報部門等在內的18個美國情報機構。這個職位是在2004年的《情報改革與恐怖主義預防法案》中設立，旨在因應911恐怖攻擊後，美國情報體系缺乏協調的問題，以提高情報工作的效率和整合性。

麥康奈（右）反對加巴德任命案，這位共和黨建制派大老2020年率先承認拜登勝選，並在2021年國會事件後公開譴責川普，兩人關係降至冰點。（法新社檔案照）

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