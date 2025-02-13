批中國非法脅迫欺騙！菲參謀總長：要添購潛艦、飛彈對抗

布拉莫斯飛彈是印度與俄羅斯合作研發的超音速巡弋飛彈，可攜帶300公斤傳統或核彈頭，飛行速度達2.8馬赫或音速3倍，射程650公里，可從潛艦、水面艦、空中及陸基平台發射。（美聯社檔案照）

2025/02/13 06:18

〔國際新聞中心／綜合報導〕為因應與中國在南海的對峙升級，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）12日表示，菲國正尋求購買更多的軍事裝備，以實現其國防現代化，包括購買更多印度製造的「布拉莫斯」（Brahmos）反艦飛彈和至少2艘潛艦。

路透報導，菲律賓正進行名為「地平線」的軍隊現代化計畫的第3階段，已撥款350億美元用於未來10年的軍事建設，以對抗中國在該地區的軍事實力。

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「至少得到2艘潛艦是我們的夢想。」布勞納在對商界領袖的演說中指出：「我們是一個群島，因此我們必須具備這種能力，如果沒有潛艦，要保衛整個群島真的很困難。」

菲律賓2022年向印度採購1套價值3.75億美元的布拉莫斯反艦飛彈系統。由印度與俄羅斯合資成立的布拉莫斯航太公司，將向菲律賓出售3套布拉莫斯飛彈系統，每一套包括2具飛彈發射台、1部雷達，以及1個指揮暨管制中心，可在10秒內發射2枚布拉莫斯飛彈。布勞納說，「我們今年和未來幾年將會取得更多布拉莫斯飛彈」。

此前，菲律賓軍方表示，正在規劃取得中程飛彈和至少40架戰鬥機，以增強其防禦能力。

與此同時，菲律賓、美國和加拿大12日在菲律賓專屬經濟區（EEZ），舉行代號「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合演習。布勞納發表聲明說，這次MMCA演習旨在加強3國武裝部隊之間的合作和聯合作戰能力（interoperability），彰顯自由航行與飛越權，以及對國際法的尊重。馬尼拉還考慮與法國、義大利和英國等國部隊舉行聯合活動。

布勞納指出，菲國軍方觀察到中國在南海的「非法、脅迫和欺騙」行動增加，在西菲律賓海（West Philippine Sea）附近的中國船隻，從2021年的平均每天190艘，增加到現在的286艘。西菲律賓海是菲國政府對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

布拉莫斯飛彈是印度與俄羅斯合作研發的超音速巡弋飛彈，可攜帶300公斤傳統或核彈頭，飛行速度達2.8馬赫或音速3倍，射程650公里，可從潛艦、水面艦、空中及陸基平台發射。（歐新社檔案照）

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