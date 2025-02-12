俄烏戰爭變數？美防長赫格塞斯首訪北約 盟友關心援烏政策

烏克蘭國防部長 烏梅洛夫（左）與美國國防部長赫格塞斯 （右），12日在布魯塞爾舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議前合影。（法新社）

2025/02/12 21:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）12日首次訪問北約（NATO），各盟國密切關注美國將提供多少軍事與財政支援，因俄羅斯全面入侵烏克蘭的三週年即將於2月24日到來，歐洲盟友擔心若普廷勝出，戰火恐延燒至烏克蘭之外。

赫格塞斯在布魯塞爾北約總部參加烏克蘭國防聯絡小組會議前，與英國國防大臣希利（John Healey）會談。該會議由前美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）於2022年設立，旨在為烏克蘭籌集軍事物資。過去三年，約50國已提供逾1260億美元（約新台幣413兆元）援助。本週會議首次由英國主持，過去均由美國領導。

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雖然此次會議聚焦援助烏克蘭，赫格塞斯預計不會宣布新軍援計畫。美國盟友擔憂普廷得逞將對歐洲自冷戰以來最大規模的陸地戰爭構成威脅，並嚴重衝擊各國安全。

美國總統川普曾承諾迅速結束戰爭，並批評戰事對美國納稅人造成沉重負擔，主張烏克蘭應以稀土、能源等資源換取美國支援。部分盟國擔心倉促和談恐損害烏克蘭利益。此外，川普多次表示，歐洲應承擔更多責任以確保烏克蘭安全。

除烏克蘭議題外，北約31國也關注川普政府對北約政策的影響。川普在首個任期內曾威脅不會保護未達軍事支出目標的成員國，令歐洲盟友憂心。北約核心是「集體防禦」，任何成員國遭攻擊，其他成員國將視為對自身的攻擊。烏克蘭為獲此保障，正努力爭取加入北約。

北約領袖將於2月13日討論烏克蘭安全需求與國防預算。自普廷下令入侵以來，歐洲多國已提高國防支出，去年23國達到或超過GDP 2%的目標，但仍有約三分之一成員國未達標。川普預料將再次施壓，且最近呼籲北約將國防支出提升至GDP 5%，但目前無國家達到此標準，即使波蘭今年也僅接近5%。

赫格塞斯11日在德國受訪時表示，無意承諾將美國國防支出提高至GDP 5%，但認為應高於拜登政府時期的水準，且「不應低於3%」。他強調，最終決策權在川普手中，並補充：「我們正處財政緊縮時期，需對納稅人負責。」目前美國國防支出約佔GDP 3.3%。

北約領袖預計於6月24日至26日在荷蘭海牙（The Hague）舉行峰會，達成新國防支出目標的共識。

赫格塞斯12日於比利時布魯塞爾北約總部，在北約防長會議前夕，與英國國防大臣希利 （右） 會面。（路透）

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