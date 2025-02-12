僅限美國用戶！蘋果地圖將墨西哥灣更名「美洲灣」

美國境內版蘋果地圖的「墨西哥灣」，蘋果公司已更名為「美洲灣」。（擷取自X @WhiteHouse）

2025/02/12 20:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了遵守美國總統川普（Donald Trump）的行政命令，蘋果公司在自家的APP蘋果地圖（Apple Maps）上，將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美洲灣」（Gulf of America），但這一更動目前只適用於美國用戶，境外用戶暫時不受影響。

《法新社》報導，目前在美國境內使用的蘋果地圖的用戶可以發現，美國南方的這片水域，現在的名稱已被改為「美洲灣」，但在境外版本的蘋果地圖上，「墨西哥灣」仍維持原名。

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在蘋果公司做出這項改變之前，Google已率先做出更動，Google還特地發文解釋：「在美國使用（Google）Maps的民眾會看到『美洲灣』，墨西哥的民眾會看到『墨西哥灣』。其他人則會看到這2個名稱。」

川普1月20日上任後，即簽署了一項行政命令，下令將墨西哥灣改名為美洲灣，另外北美最高峰德納利山（Mount Denali，海拔6194公尺）也被改回原本名稱麥金利山（Mount McKinley）。

GULF OF AMERICA on @Apple Maps ???????? pic.twitter.com/vlDmZ6aDIW — The White House （@WhiteHouse） February 12, 2025

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