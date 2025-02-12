馬斯克兒子白宮「挖鼻屎」疑抹總統桌 川普：這是高智商孩子

馬斯克兒子（中）挖鼻孔搞怪搶鏡，川普表情超微妙。（法新社）

2025/02/12 19:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普11日在白宮舉行記者會，簽署行政命令，要求聯邦機構配合「政府效率部門」（DOGE）削減成本。然而，科技富豪馬斯克（Elon Musk）的4歲兒子「 X Æ A-Xii」（下簡稱X），卻意外成為全場焦點，不僅模仿老爸手勢，還挖鼻孔並被疑似將鼻屎抹在歷史悠久的「堅毅桌」（Resolute desk）上，

英國《獨立報》（The Independent）報導， 川普政府推動改革，馬斯克也現身白宮力挺。不過，他幼子X，卻用童稚舉動搶盡鋒頭。在記者會上，X 不停地在馬斯克身邊拉扯、做鬼臉，甚至還出現挖鼻孔的動作。有網友發現，X疑似將挖出的鼻屎抹在「堅毅桌」上，引發熱議。

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這張「堅毅桌」歷史悠久，是1880年英國維多利亞女王（Queen Victoria）贈送給美國總統海斯（Rutherford Hayes）的禮物，此後幾乎每位美國總統都曾使用過。X的舉動也引發兩極評價。有網友認為 X十分可愛，直呼「萌翻了」，還有人戲稱：「只有 馬斯克能讓白宮記者會看起來像家庭聚會！」

但也有人批評X的行為不妥，認為「沒有人想看到 馬斯克的小孩把鼻屎抹在堅毅桌上」，還有人笑稱：「這小孩肯定讓川普很不爽。」不過， 川普似乎並不介意被搶走風采，稱X是個「高智商的孩子」。

此外，記者也詢問馬斯克 ，如何看待外界批評他「敵意併吞」政府部門。馬斯克回應：「人民投票支持政府進行重大改革，這就是人民將得到的結果。」他聲稱，川普政府的目標是透過消除專業文官體系的獨立性來「恢復民主」。

馬斯克幼子X，用童稚舉動搶盡鋒頭。（路透）

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