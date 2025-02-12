美俄關係解凍？川普特使訪俄 成功營救美籍教師佛格爾

美國總統川普（左）於11日在白宮外交接待室，迎接獲釋返國的美籍教師佛格爾（右）。（彭博）

2025/02/12 18:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美俄關係持續緊張之際，美國總統川普政府與俄羅斯的互動，近日出現解凍跡象。川普上任後首位訪俄特使魏科夫（Steve Witkoff）成功斡旋，11日促使俄方釋放自2021年以來因毒品罪名被囚的美籍教師佛格爾（Marc Fogel），為兩國關係帶來一絲曙光。

福斯新聞（Fox News）報導，63歲的佛格爾自2012年起在俄羅斯生活，並在莫斯科的盎格魯-美國學校（Anglo-American School）擔任歷史教師。2021年8月，他因持有21克大麻及大麻油，在莫斯科機場被捕，並被判處14年徒刑。佛格爾的家人堅稱，這些大麻是醫生開立的處方藥物。

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在獲釋返回美國後，佛格爾在白宮與川普會面，稱讚川普是促成他獲釋的「英雄」。川普表示，這可能是改善美俄關係、結束烏克蘭戰爭的「起點」。白宮也透露，另一名美籍囚犯預訂當地時間12日獲釋。川普7日曾表示，可能計劃本週與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並稱已與普廷聯繫，但克里姆林宮並未證實。

白宮在社群媒體上發布了一張佛格爾走下飛機的照片，他滿面笑容，揮舞著拳頭，身上裹著美國國旗。

儘管美國國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）表示，美國和俄羅斯透過「談判交換」確保佛格爾獲釋，但並未透露美國付出了什麼代價。被媒體問及此事時，川普僅表示「不多」。

佛格爾的家人發表聲明，感謝川普和所有為促成他獲釋而努力的人，並稱這是他們「生命中最黑暗和痛苦的時期」。

儘管佛格爾的獲釋，為美俄關係帶來一絲曙光，但兩國關係仍然面臨諸多挑戰。美國對俄羅斯在烏克蘭的行動，以及其他被指控的惡意行為，實施了嚴厲的制裁。

川普政府官員表示，他們將繼續支持烏克蘭，並致力於尋求一個公正和持久的和平解決方案，也強調與俄羅斯保持溝通管道的暢通，對於解決包括烏克蘭在內的諸多國際問題至關重要。

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