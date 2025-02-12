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    美飛機跑道相撞1死4傷！這團主唱私人飛機釀禍 罹難飛行員身分曝

    史考茲戴爾消防局針對墜毀的里爾35A飛機展開救援行動。（美聯社）

    史考茲戴爾消防局針對墜毀的里爾35A飛機展開救援行動。（美聯社）

    2025/02/12 19:20

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州史考茲戴爾機場（Scottsdale Airport）當地時間10日下午2點39分飛機相撞，美國搖滾樂團「克魯小丑（Mötley Crüe）」主唱尼爾（Vince Neil）搭乘私人飛機里爾35A（Learjet 35A）商務機降落時，左側主起落架突然故障偏離跑道，撞上機場停放的灣流200（Gulfstream 200）商務機，當地警方也證實罹難飛行員身分。

    綜合外媒報導，史考茲戴爾警方11日證實，事故造成1人死亡，罹難者是里爾35A飛機78歲飛行員維托斯基（Joie Vitosky）。事故還造成另名43歲的飛行員、尼爾的女友安德烈亞妮（Rain Andreani）及她的朋友受傷送醫。

    事故發生後，史考茲戴爾機場一度暫時關閉，以便當局調查及善後。不過，機場管理單位說，11日上午機場已重新開放，恢復正常運作。

    美國搖滾樂團「Mötley Crüe」主唱尼爾（Vince Neil）。（法新社資料照）

    美國搖滾樂團「Mötley Crüe」主唱尼爾（Vince Neil）。（法新社資料照）

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