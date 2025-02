美飛機跑道相撞1死4傷！這團主唱私人飛機釀禍 罹難飛行員身分曝

2025/02/12 19:20

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞利桑那州史考茲戴爾機場(Scottsdale Airport)當地時間10日下午2點39分飛機相撞,美國搖滾樂團「克魯小丑(Mötley Crüe)」主唱尼爾(Vince Neil)搭乘私人飛機里爾35A(Learjet 35A)商務機降落時,左側主起落架突然故障偏離跑道,撞上機場停放的灣流200(Gulfstream 200)商務機,當地警方也證實罹難飛行員身分。

綜合外媒報導,史考茲戴爾警方11日證實,事故造成1人死亡,罹難者是里爾35A飛機78歲飛行員維托斯基(Joie Vitosky)。事故還造成另名43歲的飛行員、尼爾的女友安德烈亞妮(Rain Andreani)及她的朋友受傷送醫。

請繼續往下閱讀...

事故發生後,史考茲戴爾機場一度暫時關閉,以便當局調查及善後。不過,機場管理單位說,11日上午機場已重新開放,恢復正常運作。

What the Hell was on the runway that caused the plane to bounce?

Plane owned by Mötley Crüe singer Vince Neil crashes into parked jet at Scottsdale Airport in Arizona. Officials confirm at least 1 person was killed, 4 injured. pic.twitter.com/2xleUtRI7f