美飛機跑道相撞1死4傷！這團主唱私人飛機釀禍 罹難飛行員身分曝
史考茲戴爾消防局針對墜毀的里爾35A飛機展開救援行動。（美聯社）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州史考茲戴爾機場（Scottsdale Airport）當地時間10日下午2點39分飛機相撞，美國搖滾樂團「克魯小丑（Mötley Crüe）」主唱尼爾（Vince Neil）搭乘私人飛機里爾35A（Learjet 35A）商務機降落時，左側主起落架突然故障偏離跑道，撞上機場停放的灣流200（Gulfstream 200）商務機，當地警方也證實罹難飛行員身分。
綜合外媒報導，史考茲戴爾警方11日證實，事故造成1人死亡，罹難者是里爾35A飛機78歲飛行員維托斯基（Joie Vitosky）。事故還造成另名43歲的飛行員、尼爾的女友安德烈亞妮（Rain Andreani）及她的朋友受傷送醫。
請繼續往下閱讀...
事故發生後，史考茲戴爾機場一度暫時關閉，以便當局調查及善後。不過，機場管理單位說，11日上午機場已重新開放，恢復正常運作。
What the Hell was on the runway that caused the plane to bounce?— Cousin Itt （@CousinItt_00） February 11, 2025
Plane owned by Mötley Crüe singer Vince Neil crashes into parked jet at Scottsdale Airport in Arizona. Officials confirm at least 1 person was killed, 4 injured. pic.twitter.com/2xleUtRI7f
美國搖滾樂團「Mötley Crüe」主唱尼爾（Vince Neil）。（法新社資料照）