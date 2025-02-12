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    多鄰國「超派情勒吉祥物」驚傳死訊 全球用戶竟狂歡慶祝

    美國多元語言學習平台「多鄰國（Duolingo）」，其吉祥物是一隻外型可愛的綠色貓頭鷹「Duo」。（資料照，路透）

    美國多元語言學習平台「多鄰國（Duolingo）」，其吉祥物是一隻外型可愛的綠色貓頭鷹「Duo」。（資料照，路透）

    2025/02/12 22:36

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國多元語言學習平台「多鄰國（Duolingo）」吉祥物是隻外型可愛的綠色貓頭鷹「Duo」，它總以「情勒」方式督促用戶學習，官方也樂於以此做出諸多惡搞行為，而成為爆紅網路迷因。多鄰國突然宣布Duo去世，全球用戶竟紛紛以各種歡慶方式，為它「哀悼」。

    綜合外媒報導，多鄰國昨晚（11日）無預警在社群平台X（原推特）發布黑底白字聲明，悲痛告知吉祥物「Duo」不幸離世，「我們懷著沉痛的心情，宣布我們摯愛的吉祥物Duo貓頭鷹離世。許多年來，牠不辭辛勞地提醒數百萬用戶完成語言課程，有時溫柔的催促，有時則瘋狂。但即使是最堅持不懈的鳥兒，也終究有極限。」

    不僅如此，多鄰國還將官方X帳號頭像換成Duo眼睛呈現「XX」、舌頭吐出來的圖樣。多鄰國說，Duo的死因尚未確認，他們正在調查，「老實說，它很有可能是因為等你來上課而等到死的，但誰知道呢？」多鄰國還建議，如果粉絲們想要哀悼Duo，「請完成一個鄰國的課程，來代替鮮花。」

    多鄰國也坦言，他們知道有不少人很討厭Duo，但還是希望大家不要在訃聞下方留言自己討厭Duo的原因，「如果你想要分享，請同時提供你的信用卡號碼，好讓我們可以為你自動註冊Duolingo Max來紀念他（多鄰國的AI服務）」。

    Duo死訊曝光後，吸引超過5000萬人次瀏覽觀看，消息全球瘋傳，吸引無數網友熱烈討論。

    不少知名廠商、教育機構等單位也紛紛發文哀悼，Netflix官方將Duo後製成魷魚遊戲的玩家，而它的燈被熄滅，象徵已被淘汰死亡。另外，大批遊戲業者也跟風發布各種趣味圖文哀悼，卡普空（Capcom）以《快打旋風》畫面，顯示Duo慘遭角色必殺技KO；《魔物獵人》則出示成功討伐Duo的畫面。

    然而，各國用戶得知，非但沒有為Duo的死訊感到悲傷，反而紛紛拍手叫好、尖叫歡呼，大讚終於不用再被它「情緒勒索」了；另有不少網友揶揄，總是用各種激進方式，提醒用戶每天開啟App學習外語的Duo，哪怕「死了」也要強迫用戶學習，實踐「以死相逼」這句話，也有人對此哭笑不得，吐槽多鄰國又開始帶頭惡搞Duo。

    多鄰國昨（11）日晚間無預警在社群平台X（原推特）發布一項黑底白字文的聲明，悲痛告知吉祥物「Duo」不幸離世。（圖擷取自@duolingo 社群平台「X」，本報合成）

    多鄰國昨（11）日晚間無預警在社群平台X（原推特）發布一項黑底白字文的聲明，悲痛告知吉祥物「Duo」不幸離世。（圖擷取自@duolingo 社群平台「X」，本報合成）

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