多鄰國「超派情勒吉祥物」驚傳死訊 全球用戶竟狂歡慶祝

〔即時新聞/綜合報導〕美國多元語言學習平台「多鄰國(Duolingo)」吉祥物是隻外型可愛的綠色貓頭鷹「Duo」,它總以「情勒」方式督促用戶學習,官方也樂於以此做出諸多惡搞行為,而成為爆紅網路迷因。多鄰國突然宣布Duo去世,全球用戶竟紛紛以各種歡慶方式,為它「哀悼」。

綜合外媒報導,多鄰國昨晚(11日)無預警在社群平台X(原推特)發布黑底白字聲明,悲痛告知吉祥物「Duo」不幸離世,「我們懷著沉痛的心情,宣布我們摯愛的吉祥物Duo貓頭鷹離世。許多年來,牠不辭辛勞地提醒數百萬用戶完成語言課程,有時溫柔的催促,有時則瘋狂。但即使是最堅持不懈的鳥兒,也終究有極限。」

不僅如此,多鄰國還將官方X帳號頭像換成Duo眼睛呈現「XX」、舌頭吐出來的圖樣。多鄰國說,Duo的死因尚未確認,他們正在調查,「老實說,它很有可能是因為等你來上課而等到死的,但誰知道呢?」多鄰國還建議,如果粉絲們想要哀悼Duo,「請完成一個鄰國的課程,來代替鮮花。」

多鄰國也坦言,他們知道有不少人很討厭Duo,但還是希望大家不要在訃聞下方留言自己討厭Duo的原因,「如果你想要分享,請同時提供你的信用卡號碼,好讓我們可以為你自動註冊Duolingo Max來紀念他(多鄰國的AI服務)」。

Duo死訊曝光後,吸引超過5000萬人次瀏覽觀看,消息全球瘋傳,吸引無數網友熱烈討論。

不少知名廠商、教育機構等單位也紛紛發文哀悼,Netflix官方將Duo後製成魷魚遊戲的玩家,而它的燈被熄滅,象徵已被淘汰死亡。另外,大批遊戲業者也跟風發布各種趣味圖文哀悼,卡普空(Capcom)以《快打旋風》畫面,顯示Duo慘遭角色必殺技KO;《魔物獵人》則出示成功討伐Duo的畫面。

然而,各國用戶得知,非但沒有為Duo的死訊感到悲傷,反而紛紛拍手叫好、尖叫歡呼,大讚終於不用再被它「情緒勒索」了;另有不少網友揶揄,總是用各種激進方式,提醒用戶每天開啟App學習外語的Duo,哪怕「死了」也要強迫用戶學習,實踐「以死相逼」這句話,也有人對此哭笑不得,吐槽多鄰國又開始帶頭惡搞Duo。

