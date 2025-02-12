反擊川普！ 逾20萬丹麥公民連署 買下加州改名「新丹麥」

丹麥民眾發起聯署，揚言要買下美國加州。（擷取自X @Maks_NAFO_FELLA）

2025/02/12 19:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了回應美國總統川普（Donald Trump）打算要買下格陵蘭島的舉動，超過20萬名丹麥公民正在連署，揚言要從美國手中購入加州（California），並將該地改名為「新丹麥」。

《海峽時報》（The Straits Times）報導，這份以「讓加州再次偉大」（Make California Great Again）為口號的請願書，承諾要將丹麥的價值觀引入好萊塢，例如丹麥的快樂哲學觀念「Hygge」、在比佛利山（Beverly Hills）打造自行車道以及讓丹麥傳統美食開放式三明治（Smorrebrod）充斥每個街角。

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請願書還諷刺說，法治精神、健保制度與基於事實的政治環境，在加州「也許適用」。

請願書寫道：「你有沒有看著地圖然後想過：『你知道丹麥需要什麼嗎？更多的陽光、棕梠樹還有輪滑鞋。』嗯，我們有一個千載難逢的機會讓這個夢想變成現實。讓我們從川普手中買下加州吧！」

為了吸引民眾支持，請願書中以開玩笑的方式提出了5項提議：加州的陽光、科技景觀、酪梨吐司、保護自由世界以及把迪士尼樂園改名為漢斯·克里斯蒂安·安徒生樂園（Hans Christian Andersenland）

請願書還酸了川普對加州的嫌棄態度，「老實說，川普確實不是加州的頭號粉絲。他稱加州是『聯邦裡最破敗的州』，並且他與加州領導人長年不合。我們很確定他願意以合理價格賣掉加州。」

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上月30日受訪時表示，美國要買下格陵蘭「不是在開玩笑」，他稱拿下格陵蘭符合美國的國家利益。

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