遭日本男安檢襲胸！台女抗議無效 卻釣出一票苦主

日本北海道新千歲機場，示意圖。（路透資料照）

2025/02/12 22:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣女網友指控，昨（11日）在日本北海道新千歲機場遭遇性騷擾，一名安檢人員在遞交物品時趁機捏她胸部。儘管她當場大聲抗議，現場人員卻無動於衷，讓她深感無助。

該女網友在「Threads」發文表示，當地時間上午7時50分，她在新千歲機場國內線Gate D進行安檢，把外套、行李放上安檢台，但在通過安檢門時警示音響起。一名安檢人員伊藤大介要求她脫掉靴子後再走一次安檢門，並在確認無異常後示意她取回行李。

請繼續往下閱讀...

然而，當原Po打開背包時，突然被伊藤大介從背後環抱，右奶頭也被捏了一下，甚至聽到對方說「謝謝我」，隨後遞上她的靴子。儘管當時正趕時間，她還是嚇得用英文大聲喊叫抗議，但「整個機場人員假裝聽不懂英文」。

儘管她大聲質問對方在做甚麼，並揪起他的工作證確認姓名。對方卻低頭不語繼續工作，並與旁邊的人用日文交談幾句，周圍其他工作人員也未出面干預。由於時間緊迫，她最終未能及時報警，只能憤怒離開。

貼文曝光後引發網友共鳴，不少人紛紛分享自己在日本遭遇性騷擾的經歷，「我之前和朋友一起去大阪的時候 在道頓堀那邊的街上走著走著，對面有一個男生從我身邊經過，直接抓了我左奶，我一轉身人直接不見超級可怕」、「新千歲機場與名古屋機場這兩個機場的安檢人員名聲很臭，機長瘋狂詹姆士認證」、「那霸機場出境刷護照和填寫簽證卡的地方，也有一位禿頭身高160-170、60公斤左右、50歲左右男性。他叫人的方式是用肢體碰觸，對方是男性他只會碰手臂；女性他則是會拍臀部！」、「去日本過海關時，海關叫我打開行李箱要檢查，檢查時就指著我裡面的內衣說這是什麼，我說內衣，他就說大奶奶，當下想趕快過，不想爭執」。

對於如何應對類似情況，有網友建議「「Sekuhala，日文的性騷擾，請大喊這四個音就有人幫妳了」、「要求調閱監視器吧！光是背後環抱這一點就不被允許！要儘早處理，避免到時候出現監視紀錄被覆蓋之類的理由」、「機場安檢人員竟然如此色膽包天，支持一定要提出控訴，揪出這種害群之馬」。

台灣女子發文控訴在新千歲機場過安檢時，遭到安檢人員性騷擾。（擷取自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法