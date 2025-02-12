川普促停戰衝擊歐洲援烏策略 慕尼黑安全會議成關鍵

川普（右）承諾結束烏克蘭戰爭，他的立場，為本次慕尼黑安全會議增添變數。（美聯社）

2025/02/12 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國政治新聞網站《Politico》報導，隨著美國總統川普上任，歐洲各國正悄然調整對烏克蘭的戰略，從過去「不惜代價支持」的立場轉向促成基輔與莫斯科談判。本週登場的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），將成為檢視這項戰略轉變及各方角力的關鍵舞台。

由於川普政府展現結束烏克蘭戰爭的意願，歐洲領袖紛紛表態，試圖在未來可能的和平談判中，扮演更主動、甚至領導性的角色。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）警告其外交官們，若歐洲展現出「軟弱或失敗主義」，將難以贏得川普政府的尊重。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則暗示，在停火條件成熟時，英國可能派遣維和部隊駐守烏克蘭。其他歐洲盟友也對此表示開放態度。

請繼續往下閱讀...

這種態度與拜登政府時期形成鮮明對比。當時，美國及其盟友一再承諾「竭盡所能」（as long as it takes）支持烏克蘭。然而，隨著俄羅斯入侵進入第三年，歐洲內部的聲音，逐漸轉向如何促成和平。

美國內部對烏克蘭政策的分歧也日益顯現。副總統范斯（JD Vance）計劃在慕尼黑會議期間與烏克蘭總統澤倫斯基會面，但他曾公開質疑美國對基輔的支持。2024年，他在同一會議上表示：「我們無法同時因應烏克蘭、中東以及東亞可能發生的危機，這毫無道理。」相比之下，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在俄羅斯入侵前，曾多次與澤倫斯基會晤。

一位歐洲軍事官員匿名表示：「如果美國退居二線，我們將暫時接手領導角色。」目前，英國已暫時接管由前美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）創立的「烏克蘭防務合約小組」，以協調多國軍事援助。而北約則啟動新的安全和訓練任務，以確保對烏克蘭軍事支持的延續。

儘管歐洲開始適應川普政府可能採取的新策略，但他們仍強調，是否談判應由烏克蘭自行決定。加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）指出：「這是烏克蘭的國家，他們必須自己做出決定。我們尋求的是一種既能實現停火，又能保障長期安全的方法。」

此外，美烏雙方正在討論長期安全保障，包括衛星等歐洲無法提供的軍事與情報能力。同時，有消息指川普曾提出，以烏克蘭礦產資源換取美國援助。

目前，俄烏戰線大致穩定，但俄羅斯逐步削弱基輔的防線。同時，有報導稱，北韓將派遣新一批軍隊支援俄羅斯，以補充其受損嚴重的前線兵力。

川普團隊面臨的一大挑戰，是說服懷疑者相信，任何和平協議都不會讓俄羅斯有喘息之機。前國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）警告：「普廷現在處於極度脆弱狀態，我們不應幫助他脫困。」

另一方面，澤倫斯基希望部署多達20萬名維和部隊於非軍事區，同時爭取升級防空系統等新援助。一名烏克蘭議員表示：「若無美國武器供應，我們在戰場上將面臨巨大挑戰。」

儘管外界期待此次慕尼黑安全會議帶來突破性進展，但基輔官員認為，此次會議更重要的是提供平台，向各界傳達烏克蘭立場。俄羅斯方面則保持謹慎態度，等待川普政府提出具體建議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法