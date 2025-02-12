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    巴西女子Motorola手機放口袋爆炸 屁股著火恐怖畫面曝

    巴西一名女子口袋中的手機突然自爆起火，造成她全身多處燒傷、精神嚴重創傷。（本報合成，擷取自X）

    巴西一名女子口袋中的手機突然自爆起火，造成她全身多處燒傷、精神嚴重創傷。（本報合成，擷取自X）

    2025/02/12 16:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名女子在超市購物時，放在褲子口袋的手機突然爆炸，火勢迅速蔓延，造成她全身多處燒傷，緊急送醫治療後已出院，但仍留下嚴重創傷。

    綜合外媒報導，當地時間8日，女子與丈夫力馬（Mateus Lima）在阿納波利斯市（Anapolis）一間超市購物，兩人交談時，女子口袋內的手機突然發燙，接著爆發巨大火花並起火燃燒。她驚慌奔逃，力馬見狀則脫掉上衣試圖撲滅火焰，現場其他顧客也上前幫忙。

    女子的臀部、背部、手臂及頭髮均被燒傷，送往阿爾弗雷多亞伯拉罕醫院（Alfredo Abraão Hospital）後確診為一級與二級燒傷。目前她已出院回家休養，但仍深受驚嚇，留下嚴重心理創傷。

    力馬透露，該手機為Motorola Moto E32，購買僅一年且分期付款尚未繳清。Motorola公司則表示，已與當事人聯繫，並對爆炸手機進行技術分析，希望盡快查明爆炸原因。

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