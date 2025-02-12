熱潮不減！賈伯斯親筆簽名名片 競標飆破270萬台幣

蘋果公司前創辦人賈伯斯的親筆簽名名片，近日在美國RR Auction拍賣會上引發關注。（圖翻攝自RR Auction官網）

2025/02/12 16:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司前創辦人史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）一張罕見的親筆簽名名片，近日在美國 RR Auction的拍賣會上引發關注，目前喊價已達8.25萬美元（約新台幣271萬）。

據《macrumors》報導，RR Auction表示，這張名片中顯示，賈伯斯當時擔任蘋果公司董事會主席（Chairman of Apple's Board of Directors），設計採用蘋果早期的六色標誌，據拍賣行表示，製作時間約為1983年。經專業收藏品鑑定機構PSA（Professional Sports Authenticator）鑑定，該名片獲得「Gem Mint 10」的最高評級，代表其保存狀態近乎完美。

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去年，另一張賈伯斯的親筆簽名名片，在RR Auction以18萬1183美元（約新台幣594萬）成交，創下名片類拍品的最高紀錄，同時也是賈伯斯親筆簽名紙本拍品中，最昂貴的一件。

賈伯斯於2011年去世，享年56歲。由於他在職業生涯中極少簽名，因此帶有其親筆簽名的物品十分稀有，在拍賣市場上常能創下高價。2023年，一張賈伯斯簽名的支票，就以超過10萬美元（約新台幣328萬）的價格成交。

目前這張名片的下一輪競標將從8.25萬美元起跳。考慮到今年稍早類似名片，曾以超過18萬美元成交的紀錄，市場預期此次拍賣可能再創新高。

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