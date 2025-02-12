蒙提封王！巨型雪納瑞 贏得西敏寺犬展全場總冠軍

巨型雪納瑞「蒙提」（Monty）於2025年西敏寺犬展中，贏得全場總冠軍。（美聯社）

2025/02/12 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕在經歷過去2年與冠軍擦肩而過後，巨型雪納瑞「蒙提」（Monty）11日於2025年西敏寺犬展（Westminster Kennel Club Dog Show）中，贏得全場總冠軍，為牠的主人與牽犬師凱蒂·伯納丁（Katie Bernardin）帶來難以言喻的激動。這也是巨型雪納瑞首次在美國犬展界最負盛名的比賽中奪冠。

《美聯社》報導，蒙提在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）的頒獎典禮上，擊敗了其他6隻進入決賽的狗狗。伯納丁在台上面對觀眾時，幾乎激動到無法言語，她說：「牠總是那麼努力，我們為牠感到驕傲。」

請繼續往下閱讀...

西敏寺犬展是美國歷史最悠久、最具聲望的犬展賽事之一。比賽分為多個組別，包括工作犬（working group）、獵犬（hound group）、㹴犬（terrier group）、玩賞犬（toy group）等，每組會選出優勝者，再由這些優勝者角逐「全場總冠軍」（Best in Show，簡稱 BIS）的榮譽。BIS代表著該年度犬展中，最符合該犬種標準，且整體表現最優異的狗狗。

蒙提是一隻充滿活力的雪納瑞，其「從態度到結構」都相當出色。牠個性大膽、自信且充滿活力，共同飼主之一的珊迪·諾德斯特羅姆（Sandy Nordstrom）表示，這場勝利也將會是牠最後一場比賽，因為這隻5歲的狗狗即將退休。

亞軍則是由惠比特犬「波本」（Bourbon）獲得，這也是牠第3次獲得亞軍。其他進入決賽的狗狗包括：比熊犬「尼爾」（Neal）、蘇格蘭㹴犬「亞徹」（Archer）、西施犬「彗星」（Comet）等，牠們都曾是之前的決賽入圍者。德國牧羊犬「梅賽德斯」（Mercedes）去年獲得亞軍，英國跳獵犬「弗雷迪」（Freddie）也在決賽名單中。

在西敏寺犬展中，每隻狗狗都會根據牠們與該犬種理想形象的契合程度來接受評審。獲勝者會獲得獎盃、緞帶和榮耀，但沒有現金獎。雖然每隻參賽犬都是已獲得頭銜的冠軍犬，但牠們也都是家庭寵物。有些狗狗還會執行治療犬、搜救犬或其他犬類工作。

西敏寺犬展也包括了敏捷犬（agility）和服從性（obedience）比賽，於8日舉行。敏捷犬獎項由邊境牧羊犬「凡尼許」（Vanish）獲得，而澳洲牧羊犬「威利」（Willie）則在服從性比賽中勝出。

西施犬「彗星」（Comet）參賽英姿。（歐新社）

蘇格蘭㹴犬「亞徹」（Archer）贏得㹴犬組冠軍（Best of Breed），並進入最後決賽。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法