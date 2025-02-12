南韓8歲女童校內遇害 父親悲痛發聲籲立「荷娜法」防悲劇重演

南韓8歲女童金荷娜不幸在校遇害，其葬禮於大田市某殯儀館舉行。（歐新社）

2025/02/12 15:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大田市西區關雎洞一所小學10日發生駭人命案，一名曾患憂鬱症休職的40多歲女教師在校內持刀刺死8歲女童金荷娜（김하늘）。女童家屬今日在殯儀館接受媒體採訪，悲痛呼籲當局重視教師心理健康問題，制定相關法案，以防止類似事件再度發生。

綜合韓媒報導，金荷娜的父親今（12）日受訪時表示，希望政府能推動「荷娜法」，確保心理狀況不佳的教師獲得適當治療，同時保障低年級學生的安全，防止「第二個荷娜」遭遇不測。對此，南韓執政黨與在野黨已展開相關立法討論。

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金荷娜的靈堂設於大田市西區某殯儀館，她生前最愛的偶像張員瑛所屬團體「IVE」，特地送上弔唁花圈及小卡，表達對小粉絲的哀悼與對家屬的安慰。金荷娜父親透露，女兒夢想成為像張員瑛一樣的人，生日禮物也特別要求她的小卡，甚至過去無論多晚，一定會熬夜觀看張員瑛的節目。

目前，案件仍在調查中，南韓社會各界對於學校安全與教師心理健康管理的關注正持續升溫當中。

金荷娜生前是女團IVE的忠實粉絲，特別喜愛成員張員瑛（右三）。（法新社資料照）

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