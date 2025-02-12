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    韋伯望遠鏡捕捉「彩虹」天體！ 疑為外星系誕生搖籃

    韋伯望遠鏡捕捉到年輕恆星HH 30的「彩虹」影像：粉紫色噴流、橘黃色盤狀結構和藍色星雲，暗示著新行星系統的誕生。（（圖擷取自ESA/Webb, NASA & CSA）

    韋伯望遠鏡捕捉到年輕恆星HH 30的「彩虹」影像：粉紫色噴流、橘黃色盤狀結構和藍色星雲，暗示著新行星系統的誕生。（（圖擷取自ESA/Webb, NASA & CSA）

    2025/02/12 15:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（LiveScience）網站報導，韋伯太空望遠鏡（JWST）捕捉到一個年輕恆星向外噴發能量的驚人景象，這顆恆星照亮了周圍的原行星盤（protoplanetary disk），科學家推測這可能是一個新太陽系的搖籃。這項重大發現已刊登於《天體物理期刊》（The Astrophysical Journal）。

    這顆被編號為HH 30的年輕恆星，屬於赫比格-哈羅天體（Herbig-Haro object）—— 由年輕原恆星噴發的氣體與周圍物質碰撞，產生衝擊波而形成的明亮氣體團。HH 30距離地球450光年，位於金牛座分子雲（Taurus Molecular Cloud）中的LDN 1551暗雲內。

    天文學家正密切研究這個氣體團，期望能解開塵埃顆粒如何與巨大噴流互動，最終形成行星的奧祕。研究團隊指出：「這些塵埃顆粒直徑僅百萬分之一公尺，約等同一個細菌大小。較大的塵埃顆粒多集中在星盤最密集處，而較小的塵埃顆粒則分布更廣泛。」

    恆星的形成需要數千萬年，從濃密、翻滾的塵埃和氣體雲，成長為溫和發光的原恆星，最終形成像太陽這樣巨大的核融合（fusion-powered）天體。科學家推測，行星的形成如同滾雪球般，是塵埃和氣體顆粒在數百萬年間不斷碰撞、黏合的結果。

    為全面掌握HH 30的特性，研究團隊整合了多項觀測數據，包括韋伯望遠鏡的紅外線觀測、阿塔卡瑪大型毫米波/次毫米波陣列（Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, ALMA）望遠鏡以及哈伯太空望遠鏡的長波段觀測資料。由於HH 30的原行星盤呈側向，讓科學家得以觀察從毫米至微米尺度的塵埃粒子運動軌跡。

    觀測結果清晰呈現了塵埃在星盤中的遷移路徑，以及它們如何在密集層中聚集，逐步構築行星的基礎。科學家還發現了多層氣體結構：一層來自恆星噴射的強勁氣流，其他則源自更廣闊的錐形外流，這些外流被反射恆星光芒的星雲環繞。

    研究團隊表示：「這些觀測數據揭示了HH 30是個充滿活力的天體，從微塵到巨大噴流，都在這個新行星系統的形成過程中扮演關鍵角色。

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