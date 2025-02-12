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    自由之家報告：專制政權全球獵殺異議人士 中國位居榜首

    中國計劃在倫敦塔附近建設歐洲最大使館的爭議持續升級，數千名抗議者近日聚集在皇家鑄幣廠舊址，強烈反對這項建設計畫，擔心成為聚集地。（法新社）

    中國計劃在倫敦塔附近建設歐洲最大使館的爭議持續升級，數千名抗議者近日聚集在皇家鑄幣廠舊址，強烈反對這項建設計畫，擔心成為聚集地。（法新社）

    2025/02/12 15:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕非營利組織自由之家（Freedom House）最新研究報告顯示，過去十年全球共有48個國家在103個地區進行跨國鎮壓，高達1219起事件。其中，中國以272起位居榜首，佔總數22%，其次為俄羅斯、土耳其和埃及等國。

    綜合外媒報導，報告指出，雖然參與國家眾多，但前十大施暴國就佔了所有攻擊事件的八成。這些跨國鎮壓行動中，拘留是最常見手段，達503起，非法驅逐出境則有241起。施暴者經常以恐怖主義或極端主義為由進行鎮壓，相關指控佔總案件46%以上。

    報告特別指出，穆斯林群體是主要受害者，佔全部事件64%。這與中國政府對維吾爾族的持續鎮壓，以及埃及、伊朗、塔吉克斯坦和土耳其等穆斯林國家的施暴行為有關。

    肯亞、馬來西亞、泰國和阿拉伯聯合大公國被列為高風險地區。此外，自2014年以來，至少26個政府對流亡記者發動了124起鎮壓行動。

    近年來發生多起重大事件，包括2018年沙烏地阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦堡領事館遇害、2006年俄羅斯異議人士李維寧科（Alexander Litvinenko）在英國遭輻射毒殺，以及今年3月伊朗國際波斯語新聞頻道主持人在倫敦遇襲等。

    為因應這一威脅，美國已採取「全政府」方法，動員聯邦調查局等部門打擊跨國鎮壓。英國和加拿大也通過新立法加強保護。同時，聯合國人權理事會和歐洲委員會議會正著手處理相關問題，以維護流亡異議人士的安全。

    過去十年全球共有48個國家在103個地區進行跨國鎮壓，記錄了高達1219起事件。其中，中國以272起事件位居榜首，佔總數22%，其次為俄羅斯、土耳其和埃及等國。（法新社）

    過去十年全球共有48個國家在103個地區進行跨國鎮壓，記錄了高達1219起事件。其中，中國以272起事件位居榜首，佔總數22%，其次為俄羅斯、土耳其和埃及等國。（法新社）

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