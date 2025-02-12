深海「黑魔鬼魚」罕見白天現蹤海面 巨嘴尖牙清晰照曝光

近期有攝影師在白天探索西班牙沿岸水域時，偶然拍下一條平時只在深海活動、別稱「黑魔鬼魚」（Black Devil Fish）的約氏黑鮟鱇。（圖擷取自@jara.natura IG，本報合成）

2025/02/12 16:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕別稱「黑魔鬼魚」（Black Devil Fish）的約氏黑鮟鱇，擁有巨大的黑色身體、滿嘴尖牙，平時棲息在200到2000米深的海底，鮮少出現在人類視野中。不過在近日，一名海洋生物攝影師在白天探索西班牙沿岸水域時，巧遇一條罕見往海面上悠游的約氏黑鮟鱇，珍貴現蹤畫面也在網上引發熱烈討論。

綜合外媒報導，熱愛拍攝各種野生海洋生物的攝影師博古納（David Jara Boguna），時常在社群帳號分享自己的所見所聞。本月6日，博古納發文分享長約40秒的短片，並透露拍攝地點在西班牙特內里費島（Tenerife）沿岸，當時他正在探索該海域，結果發現一條平時只在深海出沒的約氏黑鮟鱇，在距離海面約2公里處現蹤。

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從影片畫面顯示，這條約氏黑鮟鱇的嘴巴十分巨大，還佈滿遮非常鋒利的牙齒，並以緩慢的速度往水面移動。博古納在貼文中興奮表示，「這可能是世界上首次記錄到，活生生的成年黑魔鬼魚或約氏黑鮟鱇（Melanocetus johnsonii），在白天、甚至在水面上出現！」、「這是一條傳奇的魚，只有少數人能夠有幸看到牠活著。」

博古納還補充解說，約氏黑鮟鱇屬於黑鮟鱇科（Melanocetidae），這名字在希臘語中意指「黑色鯨魚」，這種平時在深海活動的魚類，棲息於世界各地熱帶和亞熱帶海域，人類最早在葡萄牙馬德拉群島（Madeira）發現牠的身影。另外，這種魚會利用背鰭上共生的附屬物所產生的發光細菌，作為誘餌來吸引獵物。

至於這次為何約氏黑鮟鱇會主動出現在如此淺的水域，仍有待進一步釐清，博古納指出包括疾病、上升氣流、逃離掠食者等因素，都可能是潛在原因。

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