AI爭議爆發！佳士得人工智慧藝術拍賣會遭數千藝術家抵制

美國紐約佳士得拍賣行即將舉辦首場「Augmented Intelligence」人工智慧（AI）藝術品拍賣會，引發藝術界強烈反彈。（路透）

2025/02/12 14:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約佳士得拍賣行（Christie's）即將舉辦首場「Augmented Intelligence」人工智慧（AI）藝術品拍賣會，引發藝術界強烈反彈。這場拍賣會預計展出20多件作品，橫跨5個年代，包括非同質化代幣（NFT）、燈箱、螢幕、雕塑、繪畫和版畫等多元形式，估計總收益將超過60萬美元。

綜合外媒報導，近4000名藝術家發起連署，要求取消此次拍賣。連署人指出，多數拍賣品使用的人工智慧模型，曾在未經授權的情況下，以受版權保護的作品進行訓練。他們認為這些模型背後的科技公司在未經許可或支付報酬的情況下，利用人類藝術家的作品建立商業產品。

請繼續往下閱讀...

參展藝術家則對此批評提出反駁。藝術家德萊赫斯特（Mat Dryhurst）表示，這場辯論應該聚焦在公司和國家政策層面，而非藝術家身上。其作品預估拍賣價格為7萬至9萬美元（約新台幣230萬至295萬）。另一位藝術家阿納多爾（Refik Anadol）則強調，其作品《ISS Dreams》是使用美國太空總署公開數據集訓練的人工智慧技術所創作，並非使用未經授權的受版權保護作品。

佳士得發言人回應表示，參展藝術家都具有豐富且多元的藝術實踐，部分作品已獲領先博物館收藏。他們強調，這些作品多數是在受控環境下，以藝術家自己的輸入數據進行訓練。

目前，關於人工智慧模型使用受版權保護作品進行訓練是否構成侵權仍存在爭議。科技公司多以「合理使用」為由辯護，而藝術家則認為其權益受到侵犯。美國版權局已裁定，藝術家可使用人工智慧工具創作並獲得版權，但「純粹由人工智慧生成的材料」則不受保護。

近4000名藝術家發起連署，要求取消此次拍賣。連署人指出，多數拍賣品使用的人工智慧模型，曾在未經授權的情況下，以受版權保護的作品進行訓練。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法