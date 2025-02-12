烏克蘭使「美人計」派舉重女冠軍當間諜 暗殺普廷大將失敗被逮

列梅申科坐在鏡頭前自白。（翻攝自《每日郵報》）

2025/02/12 14:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯聯邦安全局（FSB）近日稱逮捕一名烏克蘭女間諜，今年41歲的女子舉重冠軍列梅申科（Yulia Lemeshchenko），被控刺殺一名俄羅斯軍事大將，不過任務失敗遭俄方逮捕。

英國《每日郵報》報導，列梅申科過去是健力界選手，曾在2021年經典健力錦標賽（Classic Powerlifting Championship）拿下3面金牌。

從俄羅斯聯邦安全局釋出的影片中可見，列梅申科被剃成平頭，她坐在鏡頭前自稱2023年被烏克蘭安全部門招募，「我在基輔接受訓練，學會使用小型武器、操作無人機、逃避監視以及製造爆炸裝置的技能」，她還曝光自己的化名「Luffy」。

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她還說，自己2024年抵達俄羅斯，主要目標是刺殺一名高級軍事將領。

報導提到，列梅申科出生於俄羅斯城市舊奧斯科爾（Stary Oskol），擁有俄羅斯護照，2014年移居烏克蘭，有傳言她轉當間諜是為了獲得烏克蘭公民身分。

有俄媒稱，列梅申科是被俄羅斯聯邦安全局拘留的4名女特工之一。

列梅申科1月中旬被俄羅斯逮捕，目前尚不清楚俄方為何到現在才透露相關消息，也無法確認她是否遭到脅迫錄下這段自白影片。

列梅申科過去曾是舉重選手。（翻攝自《每日郵報》）

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