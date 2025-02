瑞安航空客機起飛前逮到「最萌偷渡客」 導致航班延誤2天

2025/02/12 14:23

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲最大廉航「瑞安航空」(Ryanair)近日發生一起航班延誤事件,一架預計從羅馬飛往德國的客機,在正式起飛前,有機組人員在機艙內聽到奇怪的「喵喵聲」,經過多番搜尋後,終於在電子設備中發現不知從哪裡闖進來的「偷渡客」貓咪,導致航班無法順利起飛,甚至還延誤整整2天。

綜合外媒報導,這起事件發生在上周的義大利羅馬-菲烏米奇諾機場(FCO),當時瑞安航空一架波音737-800客機,機組人員在客機起飛前進行檢查,期間人員突然聽到貓叫聲,於是機組人員請維修工人到場搜尋,最終在機艙內的電子設備中,發現一隻不知道從哪裡闖進、有著黑白花紋且面露驚恐的乳牛貓。

報導指出,這隻不請自來的偷渡客被發現後,工人試圖上前抓住牠,但是牠並不打算乖乖就範,不斷在飛機艙內到處亂跑。瑞安航空接獲通報後,為了讓工人逮住貓咪,客機行程被迫取消,之後工人不得不拆掉幾塊面板,以便追蹤貓咪行蹤,這場追捕行動過了2天,貓咪才終於主動離開機艙內,並被拍到悠哉從機艙門口走下樓梯。

消息人士透露,如果放任貓咪3萬英尺高空不管,極有可能引發嚴重安全問題,最後造成航空公司數千萬英鎊的損失,幸好在起飛前就聽到貓叫聲。另外,這架客機已於當地時間10日順利飛往德國。

