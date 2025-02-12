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    瑞安航空客機起飛前逮到「最萌偷渡客」 導致航班延誤2天

    瑞安航空一架預計從羅馬飛往德國的客機，在正式起飛前，機組人員在機艙內發現一隻不知從哪裡闖進來的「偷渡客」貓咪。（圖擷取自@uncensorednews9 社群平台「X」）

    瑞安航空一架預計從羅馬飛往德國的客機，在正式起飛前，機組人員在機艙內發現一隻不知從哪裡闖進來的「偷渡客」貓咪。（圖擷取自@uncensorednews9 社群平台「X」）

    2025/02/12 14:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲最大廉航「瑞安航空」（Ryanair）近日發生一起航班延誤事件，一架預計從羅馬飛往德國的客機，在正式起飛前，有機組人員在機艙內聽到奇怪的「喵喵聲」，經過多番搜尋後，終於在電子設備中發現不知從哪裡闖進來的「偷渡客」貓咪，導致航班無法順利起飛，甚至還延誤整整2天。

    綜合外媒報導，這起事件發生在上周的義大利羅馬-菲烏米奇諾機場（FCO），當時瑞安航空一架波音737-800客機，機組人員在客機起飛前進行檢查，期間人員突然聽到貓叫聲，於是機組人員請維修工人到場搜尋，最終在機艙內的電子設備中，發現一隻不知道從哪裡闖進、有著黑白花紋且面露驚恐的乳牛貓。

    報導指出，這隻不請自來的偷渡客被發現後，工人試圖上前抓住牠，但是牠並不打算乖乖就範，不斷在飛機艙內到處亂跑。瑞安航空接獲通報後，為了讓工人逮住貓咪，客機行程被迫取消，之後工人不得不拆掉幾塊面板，以便追蹤貓咪行蹤，這場追捕行動過了2天，貓咪才終於主動離開機艙內，並被拍到悠哉從機艙門口走下樓梯。

    消息人士透露，如果放任貓咪3萬英尺高空不管，極有可能引發嚴重安全問題，最後造成航空公司數千萬英鎊的損失，幸好在起飛前就聽到貓叫聲。另外，這架客機已於當地時間10日順利飛往德國。

    歐洲最大廉航「瑞安航空」（Ryanair）。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

    歐洲最大廉航「瑞安航空」（Ryanair）。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

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