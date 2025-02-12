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    南韓8歲女童遭教師刺死 近萬名小學教職員受憂鬱症之苦引發關注

    南韓大田市一名8歲女童10日放學後，不幸遭到小學老師持刀刺死。（歐新社）

    南韓大田市一名8歲女童10日放學後，不幸遭到小學老師持刀刺死。（歐新社）

    2025/02/12 14:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓大田市西區關雎洞一間小學近日發生駭人命案，一名40多歲女教師在校內持刀刺死一名8歲女童，導致其傷重不治。據了解，該名教師曾因罹患憂鬱症留職停薪，此案也引發社會對教師心理健康問題的關注。

    綜合韓媒報導，大田市警方於10日下午5點50分獲報，稱有人被困在校內視聽教室。救護人員趕抵現場後，發現8歲女童倒臥血泊，左側身體有多處刀傷，經送醫搶救仍宣告不治。涉案女教師則頸部和手臂受傷，疑似行兇後試圖自殺，目前已被警方逮捕，案件仍在深入調查中。

    此案引發外界對於南韓教師心理健康的討論，根據南韓國民健康保險公團（NHIS）統計，2023年有9468名小學教職員因憂鬱症接受治療，5年間增加2.3倍；同年，中學教職員罹患憂鬱症並就醫者也達4475人。

    此外，首爾國立大學醫學院與中央退伍軍人事務醫院於2024年7月的一項聯合研究指出，教育界員工罹患職業性精神疾病的風險比一般公務員高出2.16倍。南韓教師團體聯盟強調，「如果教師生病，教室就無法健康」，呼籲政府應加強教師心理健康支援體系，提供適當的輔導與復原機制。

    漢陽大學醫院精神科教授韓俊洙（音譯，Kwon Jun-soo）也表示，教師長期承受學生管理與家長投訴壓力，應定期接受心理諮商及專業輔導，降低精神疾病帶來的風險。

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