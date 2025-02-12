對峙升級！ 日稱中拆除釣魚台海域浮標後 中國4海警船進日本領海

日本政府近期對中國在日本專屬經濟區內未經許可設置海洋觀測浮標一事提出強烈抗議，指責中方此舉違反《聯合國海洋法公約》。（路透）

2025/02/12 14:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府近期對中國在日本專屬經濟區（EEZ）內未經許可設置海洋觀測浮標一事提出強烈抗議，指責中方此舉違反《聯合國海洋法公約》。日本海上保安廳11日發布航行警告，確認中國已移除此前設置於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域的浮標。然而，12日上午，中國海警局四艘船隻接連進入釣魚台周邊的日本領海，進一步升高區域緊張局勢。

綜合日媒報導，日本海上保安廳於2023年7月首次在釣魚台列嶼西北方海域發現一座直徑約10米的浮標，標示有「中國海洋觀測浮標QF212」字樣，據信用於收集波浪數據並通過衛星傳輸。該浮標已於11日撤除，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，該設備已完成相關任務並進行技術調整。

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然而，今（12）日上午，中國海警局四艘船隻短暫駛入釣魚台列嶼周邊的日本領海，引發日方警戒。日本海上保安廳表示，將持續監視海域動態，並加強警備應對。

除了釣魚台列嶼海域的浮標爭議，日本政府也關切中國在其他海域的相關活動。2024年12月，日本在與那國島南方的專屬經濟區內發現一座標有「中國氣象局」字樣的新浮標，儘管日方多次要求撤除，該設備至今仍未移走。此外，2024年6月，中國科研船「向陽紅22」號在沖之鳥島北方的大陸棚和四國海盆海域設置浮標，進一步引發日方關切。

日本政府已多次向中國表達抗議，2024年12月時，日本外務大臣曾於訪中期間向中國外長王毅當面要求撤除浮標，而日本官房長官林芳正也重申，將持續強烈要求中方移除與那國島南方的浮標。

對此，中國堅稱相關浮標設置符合國際法和中國國內法，但日方則認為，依據《聯合國海洋法公約》，未經沿海國家同意，不得在其專屬經濟區內進行海洋調查，雙方立場僵持不下。

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