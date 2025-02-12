日媒揭AI研究美國一強真相 稱人才來自「這一國」

OpenAI、DeepSeek和Google Gemini人工智慧應用程式的標誌。（彭博）

2025/02/12 13:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人工智慧（AI）平台「深度求索」（DeepSeek）震撼全球，國際關注中美AI爭霸誰將勝出。日媒引述分析指出，「支撐美國研究能力的『幕後英雄』就是中國」，稱來自中國的大學畢業生，已成為美企等研究機構的主力，而在中美激烈競爭情況下日本卻被排除在外，人才短缺是主因之一。

《日經中文網》報導，美國鮑爾森基金會（Paulson Institute）所屬的「馬可波羅」智庫（MacroPolo），針對2022年和2019年在AI國際頂級會議「NeurIPS」發表論文的頂級研究者進行分析。結果發現2022年的前10名發表機構中，有7間為谷歌或史丹佛大學等美國大學企業，中國的北京大學、清華大學也進入前10，顯示美國一強格局。

但智庫分析也顯示，實際上，在美國企業和研究機構專門研究AI的頂級研究人員中，畢業於中國的大學人數最多。

分析顯示，2019年，在美國工作的頂級AI研究人員的畢業大學所在國家，美國最多（31%），接著是中國（27%）、歐洲（11%）、印度（11%）。不過，到了2022年，來自中國的大學畢業生達到38%，超過了從美國大學畢業的37%。不少中國人在中國讀完大學後，前往美國當研究生。

對於美國一強格局是否會被動搖，報導也發出警訊，稱如果中國的政府和企業吸引人才回歸國內，AI領域的研究能力有可能一下子提高。

不過，報導也提到，從目前情況來看，科技巨頭和研究機構聚集的美國仍最具人氣。「馬可波羅」智庫2022年的分析顯示，在美國獲得博士學位的外國人中，約有80%選擇該國作為就業目的地，美國保持較高研究能力的可能性很大。

另外，科學雜誌出版巨頭施普林格自然集團（Springer Nature）則稱，與美國和英國相比，在AI領域「中國的研究成果出現增加，但與全球網路脫節」。

一般來説，要想取得創新性的研究成果，往往需要跨國多樣化人才的協作，中國正在向美國輸送優秀人才，但作為研究組織，美英略高一籌。

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