聯合國示警：將不計一切代價避免加薩衝突再爆發

聯合國秘書長古特瑞斯在一份文件中表示，「聯合國必須不惜一切代價避免加薩衝突再度爆發，警告任何敵對行動的恢復都將導致嚴重悲劇。也呼籲哈瑪斯按計畫於週六釋放人質，並強調雙方須全面履行停火協議承諾，同時重返多哈展開第二階段的嚴肅談判。」（歐新社）

2025/02/12 13:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國今日強烈呼籲各方全面遵守停火協議，避免加薩地區重新爆發敵對行動。此呼籲正值哈瑪斯宣布暫停釋放人質、以色列威脅終止停火之際。

綜合外媒報導，自1月19日實施的停火協議為加薩帶來重要人道援助。聯合國援助協調辦公室（OCHA）報告指出，停火期間已向超過150萬加薩居民運送食物、醫療用品和避難所物資。世界糧食計劃署（WFP）成功向86萬多人分發食物包裹、熱食和現金援助，並在新社區開設廚房提供更多膳食。

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聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份文件中表示，「聯合國必須不惜一切代價避免加薩衝突再度爆發，警告任何敵對行動的恢復都將導致嚴重悲劇。也呼籲哈瑪斯按計畫於週六釋放人質，並強調雙方須全面履行停火協議承諾，同時重返多哈展開第二階段的嚴肅談判。」

然而，哈瑪斯以巴勒斯坦人在加薩持續遭到殺害，以及進入加薩的援助不足為由，於週六暫停釋放人質行動。以色列總理納坦雅胡隨即表示，若哈瑪斯不釋放被關押在加薩的人質，停火將告終止。

美國總統川普對此發出強硬警告，要求哈瑪斯必須在週六中午前釋放所有人質，否則他將提議終止停火並「讓地獄爆發」。對此，一名哈瑪斯高級官員回應稱，讓以色列俘虜返家的唯一途徑是尊重雙方之間的停火協議。

然而，加薩面臨的挑戰仍然嚴峻。據報告，該地區超過70%的基礎設施遭到破壞。聯合國項目事務廳（UNOPS）執行主任強調，開始準備早期復甦和重建工作至關重要，這需要國際社會的通力合作。最近的冬季風暴更加劇了危機，摧毀了汗尤尼斯和加薩中部地區至少五個兒童友善空間。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）特別強調，需要在多哈恢復「認真的談判」以進入第二階段。秘書長已與卡達高級官員取得聯繫，尋求支持。哈克表示，如果停火無法維持，將引發「極大的擔憂」，因為國際社會不願重返去年10月以來的苦難局面。

聯合國近東救濟工程處（UNRWA）表示，其在加薩和包括東耶路撒冷在內的被佔領西岸的行動仍在持續進行，致力於為當地民眾提供必要援助。

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