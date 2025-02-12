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    哈利波特影城進駐上海 預計2027年開幕

    哈利波特主題樂園確定進駐上海，預計於2027年開幕。（法新社資料照）

    哈利波特主題樂園確定進駐上海，預計於2027年開幕。（法新社資料照）

    2025/02/12 11:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名暢銷小說《哈利波特》（Harry Potter）的魔法世界確定進駐上海！將是中國第一個哈利波特主題樂園，預計於2027年開幕。

    綜合媒體報導，中國旅遊和酒店巨頭錦江國際集團12日宣布，與華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）全球體驗事業部當天簽署了合資框架協議，共同開發「華納兄弟（上海）影城之旅––哈利波特的誕生」。

    主題樂園將位於目前暫停開放的上海錦江樂園，預計於2027年對外開放營業。這將是哈利波特影城首次進駐中國。

    華納兄弟12日在聲明中稱，與錦江國際的合資項目仍待中國監管部門批准，聲明未提供財務細節。

    哈利波特是英國暢銷奇幻文學系列小說，由華納兄弟製作改編的電影於2001年上映後大賣，是全球影史最賣座的系列電影。

    上海哈利波特影城的佔地面積預計達5萬3000平方公尺，包含室內及露天區域。遊客參觀整個園區需耗時半天時間。樂園入口處還將規畫景觀公園，作為遊客和一般民眾的休憩空間。

    中國主題公園研究院院長林煥傑認為，哈利波特主題樂園與上海既有的迪士尼樂園、樂高樂園、佩佩豬（Peppa Pig）樂園等國際IP形成互補優勢，「大批國際、（中國）國內知名主題樂園及影視IP聚集，將幫助推動上海發展成為全球家庭旅遊休閒的優質目的地。」

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