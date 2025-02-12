川普提議接管加薩 北韓官媒今發布評論譴責：荒謬可笑

北韓官媒《朝中社》今發布評論表示，美國接管加薩並重新安置巴勒斯坦人的提案荒謬可笑，並指責華盛頓勒索，然並未直接點名川普。（路透資料照）

2025/02/12 11:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前提出美國「接管加薩」主張引發爭議，對此北韓官媒《朝中社》今日發布評論表示，美國接管加薩並重新安置巴勒斯坦人的提案荒謬可笑，並指責華盛頓勒索，然並未直接點名川普。

綜合外媒報導報導，《朝中社》今日發布《橫行無道的掠奪者，這就是美國》評論，然並未直接點名川普。評論指出，現在加薩局勢暴露美國以殺戮、掠奪求生的本性，以及掌控世界的霸權野心，此本性與野心並非僅僅於加薩問題上顯現。

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評論批評，美國當局還覬覦格陵蘭島，主張擁有巴拿馬運河控制權，將「墨西哥灣」名字改為「美國灣」，譴責美方明目張膽地觸犯國際法和國際準則，稱「一個國家和民族的主權、自決權和領土完整不能成為美國討價還價或捉弄的對象」。

朝中社直指，「美國應該從其不合時宜的妄想中醒來，立即停止侵犯其他國家和人民的尊嚴和主權，」更稱美國為「勒索者」。

報導分析，北韓當局經常在國際問題反對西方觀點，針對加薩局勢議題更是直接表明，認為「這起流血事件歸咎於以色列，並稱美國為幫兇」。另外，川普近日透露，他將再次與北韓領導人金正恩接觸。

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